BMW nie planuje sprzedawać elektrycznego SUV-a iX3 w USA

BMW nie planuje sprzedawać elektrycznego SUV-a iX3 w Stanach Zjednoczonych - poinformował niemiecki koncern. Produkowany w Chinach samochód ma trafić na inne rynki w pierwszej połowie 2021 roku.

Serwis Automotive News zwraca uwagę, że iX3 zbudowano na bazie SUV-a X3, który jest najpopularniejszym modelem marki w USA.



Koncepcyjna wersja iX3 została zaprezentowana w 2018 roku na targach w Pekinie. Strategia elektryfikacji BMW zakłada, że głównymi rynkami firmy dla tego typu pojazdów będą właśnie Stany Zjednoczone, Chiny i UE.



Jednak w USA wszyscy producenci poza Teslą borykają się z nikłym zainteresowaniem pojazdami na baterie ze strony klientów.



BMW nie jest jedynym niemieckim koncernem, który dostosowuje swoje działania do specyfiki tamtejszego rynku. Wcześniej Mercedes-Benz opóźnił o rok amerykańską premierę SUV-a EQC. Ma on trafić do sprzedaży dopiero w 2021 roku.



Podobnie Volkswagen nie będzie na razie sprzedawać w USA hatchbacka ID.3. W zamian za to na tamtejszy rynek ma trafić ID.4 (znany też jako ID. Crozz). Jednak nawet ten samochód będzie najpierw oferowany w Europie.