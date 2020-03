BMW odświeżyło swoje logo po 23 latach

Niemiecki koncern motoryzacyjny BMW po raz pierwszy od 23 lat odświeżył swoje logo. Jak tłumaczą przedstawiciele producenta, nowe logo ma "lepiej pasować do cyfrowej ery".

Największa zmiana dotyczy czarnego jednolitego pierścienia, który teraz jest transparentny. Znak zyskał też formę prostszą i bardziej spłaszczoną, w porównaniu do bardziej trójwymiarowego starego logo.

Jak zauważył serwis Automotive News, bawarski producent podąża za innymi markami, takimi jak Volkswagen, które również ze wzgląd na media cyfrowe zdecydował się na zmiany.

BMW zarejestrowało pierwsze logo w 1917 r., od tamtego czasu projekt był zmieniany łącznie pięć razy: w 1933 r., w 1953 r., 1967 r., 1997 r. i 2020 r.

Od kilku dni najnowsze logo komentują media. Szef serwisu Brand New, zajmującego się recenzowaniem projektów związanym z designem marek, Armit Vit negatywnie ocenił zmianę, na jaką zdecydowało się BMW. Według niego czarny pierścień sprawiał, że logo było "ikoniczne i eleganckie", a w wersji transparentnej sprawia wrażenie, jakby "czegoś brakowało". Rezygnacja z elementu kontrastującego z środkową częścią logo nie spodobała się również serwisowi The Verge, choć pochwalił on porzucenie "staroświeckich efektów 3D".

Bardziej pozytywnie o nowym logo BMW wypowiedział się natomiast serwis Creative Bloq. "Jego prostota sugeruje, że został odświeżony z myślą o cyfrowej erze, ale jednocześnie "odzwierciedla 103-letnie dziedzictwo" marki - uznali autorzy Creative Bloq.