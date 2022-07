BMW ogranicza produkcję przez brak chipów i podzespołów

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku sprzedaż samochodów koncernu BMW spadła o 13,3 procent do 1,16 milionów sztuk. W samym drugim kwartale aż o 20 procent. Głównym powodem są ciągłe braki półprzewodników i elementów elektronicznych. Rośnie natomiast sprzedaż pojazdów elektrycznych.

Koncern samochodowy BMW AG opublikował wyniki produkcji aut w pierwszym półroczu 2022 roku. Od stycznia do końca czerwca z taśm montażowych zjechało ponad 1,16 miliona aut Mini, BMW i Rolls-Royce. W porównaniu z analogicznym okresem roku minionego oznacza to spadek o 13,3 procent. W samym drugim kwartale odnotowano aż 20-procentowy spadek produkcji.

Podstawową przyczyną takiego stanu są utrzymujące się braki półprzewodników i elementów elektronicznego sterowania pojazdami. Problemy zaopatrzeniowe pogorszyły się na przełomie kwietnia i maja ego roku kiedy rząd chiński ogłosił pełną kwarantannę w Szanghaju i rejonie strefy ekonomicznej Shenzen. Przez prawie 6 tygodni zamknięte były zakłady i wstrzymana produkcja części niezbędnych do montażu. Dopiero teraz, jednak w stopniu niewystarczającym do nadrobienia powstałych zaległości, chipy dostarczane są do fabryk koncernu.

- Nie tylko nasze zelektryfikowane modele inspirują klientów na całym świecie, dzięki naszej gammie innowacyjnych i zrównoważonych produktów marka BMW ponownie była numerem jeden w segmencie aut premium w pierwszym półroczu 2022 roku - mówi cytowany w komunikacie członek zarządu BMW Pieter Note.

W tym czasie odnotowano wzrost aż o 110 procent samochodów z napędem elektrycznym. Do klientów trafiło prawie 76 tysięcy aut i jeśli ta tendencja utrzyma się w kolejnych kwartałach to w całym roku sprzedaż elektrycznych wzrośnie dwukrotnie w stosunku do 2021 roku