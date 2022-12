BMW przewiduje istotną zmianę w globalizacji

Rozluźnienie polityki zero COVID w Chinach, może przywrócić ich rolę globalnego dostawcy, ale międzynarodowe firmy wprowadzą także dywersyfikację miejsc produkcji. Powrót produkcji do Europy może stymulować obniżająca koszty pracy automatyzacja i robotyzacja procesów.

- Ten rok może przywrócić znaczenie globalizacji, ale w innej formie niż dotąd - powiedział Christian Haririan, dyrektor Generalny BMW Group Polska w rozmowie z dziennikarzami Business Insider Polska. Zauważalne rozluźnienie polityki zero COVID w Chinach, może przywrócić większą stabilność dostawom z tego kraju, a co za tym idzie także atrakcyjność sięgającym tego kraju łańcuchom dostaw.

Łańcuchy dostaw będą nie tylko skracane, ale także upraszczane

Nauczone doświadczeniami pandemii i zatkania Kanału Sueskiego międzynarodowe firmy wprowadzą jednak także dywersyfikację dostawców, a przede wszystkim miejsc produkcji. Christian Haririan uważa, że sprzyjać temu będzie spadek kosztów pracy związany z postępującą cyfryzacją i automatyzacją w krajach rozwiniętych. Według niego łańcuchy dostaw będą nie tylko skracane, ale także upraszczane, co przełoży się na większą zwinność w zakresie zarządzania produkcją i sprzedażą, a także ograniczy ryzyko utraty płynności biznesowej.

Sztuczna Inteligencja może odegrać większą rolę w naszych decyzjach zakupowych

Większe znaczenie cyfryzacji będzie widoczne nie tylko w przemyśle, ale także w innych dziedzinach życia, takich jak usługi bankowe czy zdrowotne, smart city i motoryzacja.

- Prawdopodobnie coraz częściej będziemy korzystać z wirtualnych asystentów, takich jak Siri i Alexa, czy też inteligentnego asystenta BMW dostępnego w naszych samochodach. Wraz ze wzrostem liczby urządzeń podłączonych do sieci w kolejnych latach powiększą się zbiory danych wykorzystywanych do uczenia maszynowego. Doprowadzi to do poprawy dokładności SI, która ma szansę odegrać jeszcze większą rolę w naszych decyzjach zakupowych i wypoczynkowych - ocenia Christian Haririan.

Motoryzacja może być jednym z segmentów, gdzie przełoży się to na rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży.

- Nowoczesne samochody coraz częściej kupowane online, są wyposażane w takie funkcje jak możliwość autonomicznej jazdy, streaming czy stała łączność z siecią z możliwością aktualizacji oprogramowania w czasie rzeczywistym. Z tej perspektywy auta stają się jeszcze bardziej podobne do komputerów lub smartfonów - zauważa Christian Haririan.