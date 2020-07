BMW stawia na elektromobilność i redukcję emisji CO2

Niemiecki koncern BMW zapowiedział w poniedziałek znaczne poszerzenie swojej oferty samochodów zelektryfikowanych i ograniczenie emisji dwutlenku węgla z produkcji w nadchodzących latach. Częścią zapowiedzi spółki jest w pełni elektryczny wariant BMW Serii 5.

Zgodnie z poniedziałkowym ogłoszeniem producenta z Monachium, od 2021 r. w jego ofercie znajdzie się pięć w pełni elektrycznych modeli: BMW i3, BMW iX3, BMW i4, BMW iNEXT oraz MINI Cooper SE.

Dyrektor generalny BMW Oliver Zipse zadeklarował ponadto, bez wskazywania konkretnego terminu, że w przyszłości do sprzedaży trafi także BMW Serii 5 na baterie.

Do 2023 r. BMW ma oferować klientom 25 modeli zelektryfikowanych, z czego połowa będzie modelami w pełni elektrycznymi.

"Celem jest, by w ciągu 10 lat wprowadzić na drogi 7 mln zelektryfikowanych samochodów Grupy BMW, z czego ok. dwie trzecie z napędami w pełni elektrycznymi" - czytamy w oświadczeniu producenta.

Aby sprostać założonym celom, BMW zamierza zwiększyć moce swoich fabryk, tak by od 2022 r. mogły ona wytwarzać ponad 500 tys. napędów elektrycznych rocznie. Będzie się to wiązało z rozbudową największych europejskich zakładów spółki w bawarskim mieście Dingolfing, ok. 100 km od Monachium.

BMW planuje także w nadchodzącej dekadzie zmiany w warunkach produkcji swoich samochodów. Ma to pozwolić na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2030 r. o ok. 80 proc. na każdy wytwarzany pojazd w porównaniu do 2019 r.



W szerszym ujęciu - od dostaw, poprzez produkcję, aż do utylizacji - redukcja emisji powodowanych przez flotę niemieckiego koncernu ma przekraczać 30 proc. do 2030 r. Koncern z Monachium podkreśla, że obniżył już w swoich zakładach emisję dwutlenku węgla na każdy produkowany pojazd o ponad 70 proc. względem 2006 r.

W ramach starań o ograniczenie swojego śladu węglowego spółka z siedzibą w Monachium zadeklarowała dodatkowo ściślejsze powiązanie wynagrodzeń kierownictwa z realizacją celów klimatycznych.

Jak wskazuje agencja Reutera, producenci samochodów intensyfikują obecnie starania nastawione na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w swoich zakładach i flotach. Ma to związek z zaostrzaniem regulacji w Unii Europejskiej i innych częściach świata.



Zgodnie z przepisami zatwierdzonymi w UE w grudniu 2018 r. emisja dwutlenku węgla z samochodów będzie musiała do 2030 r. zostać obniżona o 37,5 proc. względem poziomu, jaki osiągnie w 2021 r. Zgodnie z wcześniejszymi regulacjami ten zaś ma być niższy o 40 proc. względem 2007 r.