BMW zmienia podejście do elektromobilności

Nowy, pierwszy od 7 lat elektryczny samochód BMW nie ma nic wspólnego ze stylistycznym nowatorstwem poprzednich „i”. Koncern zauważył, że elektromobilność nie rozwija się tak błyskawicznie, jak wieszczono kilkanaście lat temu. Zamiast na elektryczną rewolucję szykuje się na wieloletnią ewolucję.

Zmiana podejścia do budowy elektrycznych aut chyba także ułatwiła produkcję. Zamiast, jak Volkswagen stawiać nowe linie tylko dla elektrycznych aut, BMW musiało nieco rozbudować i uzupełnić istniejące.- Główne zmiany musiały nastąpić w punkcie zwanym marriage (czyli małżeństwo - w miejscu, gdzie łączy się podwozie z zamontowanym zespołem napędowym i nadwozie). Pozostałe elementy linii montażowej są zasadniczo takie same dla wszystkich wersji - powiedział Arno Keller, szef projektu iX3.Wytwarzanie wszystkie wersji napędowych na jednej linii to kolejny aspekt elastycznego podejścia do tempa rozwoju elektromobilności - pozwala na bieżąco sterować miksem wersji, zależnie od poziomu zamówień.Czytaj także: BMW podało wyniki za pierwszy kwartał. Ma problem z marżą BMW nie odpowiedziało na pytanie o wielkość inwestycji w badania i rozwój tej wersji napędowej oraz przystosowanie zakładów do jej produkcji. - Zwyczajowo nie podajemy takich informacji - wyjaśnił Wieland Bruch.Produkcja samochodu, także na eksport będzie prowadzona w zakładzie spółki joint venture BMW Brilliance Automotive w Shenyang w Chinach. Tam też samochód wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym roku. Do Europy wjedzie w przyszłym.BMW podkreśla, że w dziedzinie elektryfikacji swoich pojazdów jest powyżej rynkowej średniej. Wynosi ona w Europie 7,7 proc., podczas gdy samochody zelektryfikowane (elektryczne EV i hybrydy PHEV) w gamie sprzedaży BMW stanowią 13,4 proc. Według zapowiedzi tego typu auta do roku 2023 mają stanowię jedną czwartą sprzedaży koncernu, do roku 2025 jedną trzecią, a do 2030 roku jedną drugą.