Bolesna prawda o ładowarkach w Polsce. Holandia wyprzedza nas 100 razy

Branża motoryzacyjna od dawna zwraca uwagę, że największym minusem elektromobilności jest sieć ładowania. Dane ACEA wskazują, że Polska pod względem liczby ładowarek na 100 km dróg jest w ogonie Unii Europejskiej. Mamy ich sto razy mniej niż ośmiokrotnie mniejsza Holandia.

Według danych ACEA tylko 5 państw ma ponad 10 ładowarek na 100 km dróg, 17 państw mniej niż 5, a 6 krajów nie ma nawet jednej ładowarki na 100 km.

W Polsce mamy 0,7 ładowarki na 100 km, czyli trzeba jechać ok. 150 km, żeby trafić na punkt ładowania.

Przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) ACEA wzywa eurodeputowanych bardziej zdecydowanych działań.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA niedostateczna sieć ładowania może spowolnić rozwój elektromobilności – po co kupować samochody elektryczne, skoro nie ma ich gdzie ładować w trasie, a więc nie nadają się do normalnego wykorzystania jako środki transportu.

Według danych ACEA tylko 5 państw ma ponad 10 ładowarek na 100 km dróg. Dla 17 państw liczba ładowarek na 100 km jest mniejsza niż 5, a 6 krajów nie ma nawet jednej ładowarki na 100 km. Polska jest w tej ostatniej grupie. Mamy 0,7 ładowarki na 100 km. Mniej od nas mają tylko: Estonia (0,6), Grecja i Cypr (po 0,4) oraz Litwa (0,2).

W Polsce jest 100 razy mniej ładowarek na 100 km niż w Holandii

Najlepiej wyposażonym pod względem ładowarek unijnym państwem jest Holandia, która ma 64,3 ładowarki na 100 km. Daje to mniej więcej 1 ładowarkę co 1,5 km. W ośmiokrotnie większej od Holandii Polsce ładowarki są od siebie oddalone o… 150 km. Kolejnym krajem na szczycie listy jest Luksemburg, mający 57,9 ładowarek na 100 km. Niemcy, zajmujący trzecie miejsce mają ich mniej niż połowę (25,8). Na czwartym miejscu jest Portugalia, mająca 24,9 ładowarki na 100 km dróg, a czwarta na liście Szwecja ma 12,2 punktu.

Co ciekawe, liczba punktów wcale nie jest bezpośrednio zbieżna z rozwojem rynku samochodów elektrycznych. Widać to w poniższej tabeli na przykładzie Holandii i Luksemburga, gdzie ładowarek jest więcej niż wynosi odsetek aut elektrycznych w sprzedaży samochodów oraz Szwecji, Danii czy Francji, gdzie jest odwrotnie. W tabeli czarne słupki wskazują odsetek aut EV w rynku nowych samochodów, a szmaragdowe - liczbę ładowarek na 100 km.

Według ACEA problemem jest także prędkość ładowania. Zaledwie co siódma ładowarka w Unii Europejskiej ma ponad 22 kW. Stowarzyszenie wskazuje, że oznacza to problemy z ładowaniem w drodze, bo wolniejsze ładowarki nadają się na wielogodzinnego ładowania w domach czy na parkingach przed biurami i zakładami pracy, ale nie do ładowania w czasie podróży, kiedy chcielibyśmy to zrobić w pół godziny.

Według ACEA osiągnięcie celów w zakresie emisji CO2, będzie możliwe tylko przy znacznym zwiększeniu sprzedaży samochodów elektrycznych, a to nie nastąpi bez odpowiedniego rozwinięcia sieci ładowania.

- Ludzie nie powinni podróżować kilometrami, aby znaleźć ładowarkę, ani czekać wiekami, aby naładować swój pojazd. Jeżeli chcemy przekonać obywateli w całej Europie do przejścia na e-mobilność w nadchodzącej dekadzie, ładowanie tych samochodów powinno być tak łatwe, jak obecnie tankowanie - powiedziała Sigrid de Vries, dyrektor generalna ACEA.

Unia Europejska musi zwiększyć wysiłki w kierunku rozbudowy sieci ładowarek

Wydaje się, że ludzie nie tylko nie powinni, ale wręcz nie będą chcieli dopasowywać tras swoich podróży do rozmieszczenia ładowarek, jeżeli będzie to oznaczało kilometrowe zjazdy z trasy, czy kilkugodzinne stanie w kolejkach do ładowarek. O takich przypadkach dość często informują w portalach społecznościowych użytkownicy aut elektrycznych w Chin, w czasie związanych z tamtejszymi świętami szczytów przejazdów między regionami tego kraju lub europejscy zwolennicy aut EV, którzy nagle w czasie wakacji tłumnie zjechali na wybrzeża Morza Adriatyckiego. Dopóki infrastruktura ładowania nie będzie odpowiednia sprzedaż samochodów elektrycznych będzie ograniczona.

Stowarzyszenie podało informacje dotyczące stanu infrastruktury ładowania na tydzień przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).

- Wzywamy eurodeputowanych do głosowania za zdecydowanymi działaniami w sprawie infrastruktury ładowania w przyszłym tygodniu, wyznaczając ambitne cele infrastrukturalne – z jasnymi mechanizmami egzekwowania – dla każdego państwa członkowskiego - nawołuje Sigrid de Vries.