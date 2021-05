Bosch: niebieskie paliwa dobre na drogę ku elektromobilności

Według Grupy Bosch bateryjne samochody elektryczne to technologia jutra, a dziś trzeba się zająć tymi samochodami, które już jeżdżą po drogach, tymi technologiami, które dziś są powszechne. Paliwa z substancji odnawialnych, z biomasy czy etanolu, które zmniejszają emisje o jedną piątą, mogą być uzupełnieniem elektromobilności, zwłaszcza w okresie przejściowym.

Półsyntetyczna benzyna wchodzi na stacje

Czytaj także: Bosch wciąż wierzy w diesla Według twórców paliwo to – nazwane Blue Gasoline – zmniejsza o 20 proc. emisje, liczone od produkcji paliwa do rury wydechowej. Volkswagen deklaruje, że w przypadku floty tysiąca Golfów 1,5 TSI przy przebiegu 10 000 km rocznie oznaczałoby to redukcję emisji CO2 o 230 ton.Bosch na swoich wewnętrznych stacjach benzynowych wprowadzi to paliwo w tym miesiącu, a na ogólnodostępnych stacjach w Niemczech ma się ono pojawić w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Od 2018 Bosch w swoich wewnętrznych stacjach stosuje do aut służbowych i dostawczych paliwo o nazwie R33 Blue Diesel, będące także mieszanką oleju napędowego i frakcji odnawialnych. Jest ono dostępne także na 8 stacjach różnych firm, a ma pojawić się na kolejnych.Bosch podkreśla, że praca nad nowymi paliwami nie ma być alternatywą dla elektromobilności, ale jej uzupełnieniem. Firma uważa, że stosowanie tego typu paliw powinno się upowszechniać zwłaszcza w tych obszarach, gdzie nie ma jeszcze jasnej i ekonomicznie akceptowalnej drogi do elektromobilności, np. w przypadku samochodów ciężarowych czy statków. Zastosowanie tego typu paliw może zmniejszyć emisje związane z transportem w okresie przejściowym, kiedy nowe napędy są jeszcze w fazie dopracowania i optymalizacji.