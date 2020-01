Bosch uruchomił nową linię produkcyjną pod Wrocławiem

Firma Bosch rozpoczyna w Polsce produkcję "iBoostera 2". Jest to druga generacja systemu układów hamulcowych, który stosowany jest głównie w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. Wysokość inwestycji związanej z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej w fabryce w Mirkowie pod Wrocławiem to 80 mln złotych.

iBooster firmy Bosch to system wspierający układ hamulcowy pojazdu, który umożliwia skrócenie drogi hamowania, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. iBooster jest rozwiązaniem elektromechanicznym, niewymagającym użycia wspomagania próżni, która w pojazdach konwencjonalnych wytwarzana jest bezpośrednio przez silnik spalinowy lub pompę próżniową, w przypadku silnika diesla. Z tego względu system ten stosowany jest przede wszystkim w samochodach hybrydowych oraz elektrycznych.



Jak informuje spółka nowy system współpracuje również z systemami wspomagania kierowcy i odgrywa ważną rolę m.in. w procesie hamowania awaryjnego i przy hamowaniu z aktywnym tempomatem. Jest więc ważnym elementem umożliwiającym rozwój zautomatyzowanej jazdy.



- System hamulcowy w pojazdach musi być niezawodny. Jesteśmy dumni z tego, że fabryka w Mirkowie została wybrana jako miejsce produkcji iBoostera drugiej generacji, ważnego elementu nowoczesnych układów hamulcowych. Ta decyzja pokazuje, że koncern Bosch docenia doświadczenie i wyniki polskiego zespołu oraz wysoką jakość naszej pracy - mówi Piotr Pyzio, dyrektor fabryki w Mirkowie i członek zarządu firmy Bosch w Polsce.

Zapowiada, że do roku 2027 roku w iBooster 2 wyprodukowany przez zakład w Mirkowie zostanie wyposażonych 10 milionów samochodów.



- Podejmując decyzję o miejscu produkcji iBoostera 2, braliśmy pod uwagę wiele aspektów. Fabryka Bosch w Mirkowie posiada mocne atuty: na pewno duże znaczenie miały dla nas umiejętności i zaangażowanie całego zespołu. Cieszę się, że możemy dalej rozwijać produkcję innowacyjnych układów hamulcowych w Polsce - mówi Ulrich Schmidt, wiceprezes Bosch Chassis Systems Control.



Nowa linia produkcyjna w fabryce Bosch w Mirkowie to ponad 100 metrów procesu produkcyjnego, na który składają się 44 zautomatyzowane stacje montażowe. Stacje wyposażono w zaawansowane systemy montażu, kontroli, detekcji wizyjnej i dozowania. Linia wyposażona jest w siedem nowoczesnych robotów. Nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego czuwają też tysiące czujników, które pomagają usprawniać i optymalizować proces.



- Dostarczamy do samochodów ważną część systemu hamowania, od której zależy bezpieczeństwo użytkowników pojazdów i pozostałych uczestników ruchu. Najwyższa jakość jest w tym przypadku priorytetem. Dlatego naszą nową linię produkcyjną wyposażyliśmy w nowoczesne rozwiązania wykorzystujące technologie Przemysłu 4.0, które pomagają efektywnie nadzorować proces produkcji - wyjaśnia Mateusz Borgul, kierownik projektu uruchomienia nowej linii w fabryce Bosch w Mirkowie.

Nowe kompetencje

System czujników RFID, w które wyposażono maszyny produkcyjne, na bieżąco rejestruje dane i wyniki procesów. Na ich podstawie automatycznie generowane są raporty z analizą stanu maszyn oraz tempa produkcji, a wyniki tych analiz przekazywane są niezwłocznie do osób nadzorujących pracę linii.- Na nowej linii maszyna sama informuje nas, która stacja montażowa pracuje zbyt wolno i wymaga korekty. To znacząco usprawnia pracę: jesteśmy w stanie sprawniej eliminować ewentualne nieprawidłowości i zapobiegać przestojom - wyjaśnia Borgul.Zobacz też: Bosch opracował tańszy czujnik dla pojazdów autonomicznych

Projekt uruchomienia produkcji iBoostera 2 w fabryce Bosch w Mirkowie trwał ponad dwa lat. Sama budowa linii montażowej zajęła 11 miesięcy - zaangażowane było w nią ponad 50 osób. Inwestycja objęła także rozwój kompetencji pracowników fabryki. Grupa inżynierów z podwrocławskiego zakładu przeszła trwający osiem miesięcy cykl szkoleń w Polsce i w Niemczech, obejmujący zagadnienia związane zarówno z produktem jak i procesem montażowym iBoostera drugiej generacji.



W system z podwrocławskiej fabryki wyposażane będą nowe modele aut elektrycznych i hybrydowych dwóch globalnych koncernów motoryzacyjnych. Rozmowy z kolejnymi producentami zainteresowanymi tym rozwiązaniem są w toku - zapowiada spółka.



- Nowa inwestycja Grupy Bosch w Polsce pokazuje, że koncern chce umacniać swoją obecność w naszym kraju. Realizacja wizji bezwypadkowej, zautomatyzowanej i niskoemisyjnej jazdy zależy w dużej mierze od dostępności innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do nowego typu pojazdów - podkreśla Rafał Rudziński, reprezentant Grupy Bosch w Polsce.



Przypomnijmy, że fabryka układów hamulcowych Bosch w Mirkowie koło Wrocławia od 1996 roku produkuje zespoły mocy oraz podzespoły do układów hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Produkty z fabryki dostarczane są do większości globalnych producentów samochodów, m. in. do BMW, Citroena, Fiata, Forda, Nissana, Opla/GM, Peugeota, Renault, Suzuki czy Toyoty. W fabryce zatrudnionych jest ponad 900 osób. W 2012 roku w fabryce stworzono dział badań i rozwoju.



