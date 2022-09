Brak chipów zmusza do nieracjonalnych działań

Braki półprzewodników to jeden z problemów, które cofnęły o kilka kroków rynek technologii i urządzeń dla zakładów produkcyjnych. Wielokrotnie wydłużony czas oczekiwania na nowe urządzenia kazał zmienić podejście do wykorzystania już posiadanych.

– Obecna sytuacja powoduje wzrost cen, zwiększa ryzyko projektowe i znacząco wydłuża czas realizacji. Na materiały, które były dostępne w hurtowniach od ręki, obecnie trzeba czekać miesiącami – mówi Artur Pollak, prezes APA Group.

– Do niedawna czas oczekiwania na dostawę komponentów elektronicznych wiodących firm na rynku wynosił kilka tygodni, dziś jest to kilka miesięcy – mówi Dariusz Żaguń, współzałożyciel firmy ProPoint.

Mając do wyboru czekać rok na wybrany sterownik lub zastosować inny, firmy zaczynają dopuszczać zamienniki. Znacznie częściej wykorzystują także już posiadane maszyny, które przeprogramowują i dostosowują do nowych zadań.

Wsłuchując się w medialne doniesienia, można odnieść wrażenie, że problemy z dostępnością półprzewodników nękają tylko motoryzację. Problem jest niestety szerszy – popyt na chipy ze strony różnych branż wzrósł tak szybko, że braki są dotkliwe w wielu z nich. Producenci maszyn i robotów przemysłowych znaleźli się wśród tych, którym problemy z półprzewodnikami znacznie wydłużają terminy realizacji.

Artur Pollak, prezes APA Group, zaznacza, że obecnie firmy muszą się zatowarować przed przystąpieniem do realizacji projektu. – Kluczowe jest zgromadzenie wszystkich zasobów przed, chociaż z perspektywy współczesnego przemysłu jest to nieracjonalne, utrudnia pracę i jest zaprzeczeniem idei nowoczesnego zarządzania. Taka sytuacja powoduje wzrost cen, zwiększa ryzyko projektowe i znacząco wydłuża czas realizacji. Na materiały, które były dostępne w hurtowniach od ręki, obecnie trzeba czekać miesiącami – mówi Artur Pollak.

Dariusz Żaguń, współzałożyciel firmy ProPoint, także skarży się na wydłużenie czasu oczekiwania na dostawy z powodu braku półprzewodników oraz innych materiałów niezbędnych do produkcji. – Do niedawna czas oczekiwania na dostawę komponentów elektronicznych wiodących firm na rynku wynosił kilka tygodni, dziś jest to kilka miesięcy. Dodatkowo czasem producenci nie są w stanie określić, kiedy i czy w ogóle będą dysponowali potrzebnym sprzętem – mówi Dariusz Żaguń.

– Z perspektywy firm integratorskich i dostarczających technologie zakładom produkcyjnym to procesy, które cofnęły nas do przeszłości. Zmienił się cashflow i dostawy just-in-time, które kiedyś gwarantowały bezpieczeństwo procesu – podsumowuje Artur Pollak.

Uczestnicy rynku zwracają uwagę na pewne „rozwarstwienie” – część firm, które chciały inwestować, by zwiększyć sprzedaż, zrezygnowało z zamówień, kiedy spadał popyt, a wraz z nim potrzeba zwiększania produkcji. Z drugiej strony szybki wzrost e-commerce powoduje, że część firm wciąż odczuwa potrzebę zwiększania produkcji, co często kieruje je w stronę robotyzacji. Coraz więcej naszych przedsiębiorstw dostarcza swoje wyroby na wymagające zachodnie rynki. Muszą wówczas osiągać odpowiedni wolumen, powtarzalność i jakość, której często nie da się utrzymać w warunkach pracy ręcznej.

– Dodatkowym czynnikiem napędzającym robotyzację jest brak ludzi do pracy, który zmienił podejście do robotyzacji. Kilka lat temu firmy zastanawiały się, czy zainwestować w robota i wyliczały, jak szybko taka inwestycja może się zwrócić. Teraz firmy stoją przed decyzją, czy z powodu braku pracowników ograniczać produkcję, czy powiększać ją, inwestując w roboty – mówi Dariusz Żaguń.

Wśród firm, które nie zmieniły planowanych inwestycji, są także duże koncerny mające długoterminowe plany inwestycyjne, a te nie są tak zależne od chwilowych wahań koniunktury.

Firmy, które kontynuowały czy wręcz zaczynały dopiero inwestycje na skutek braku półprzewodników, stanęły przed wyborem – opóźniać inwestycje z powodu wydłużających się terminów dostaw urządzeń czy szukać innych rozwiązań. Część wybrała bardziej elastyczne podejście do akceptowanych dostawców. – Kiedyś największe firmy, zwłaszcza z wymagających branż, jak automotive, trudno było przekonać, żeby skorzystać z zamienników – wymagały stosowania ściśle określonych sterowników konkretnych firm, a dziś te firmy, mając do wyboru czekać rok na wybrany sterownik lub zastosować inny, zaczynają dopuszczać zamienniki – mówi Dariusz Żaguń.

Znacznie wzrosło także znaczenie tzw. reuse, czyli powtórnego wykorzystania posiadanych robotów przy tworzeniu nowych linii. – Nowy proces produkcyjny – czy z punktu widzenia Przemysłu 4.0, czy samej automatyzacji i robotyzacji – to mnóstwo elektroniki, którą należy zamontować na nowych liniach. Zdolność do wykorzystania posiadanego już sprzętu pozwoliła nam na czas dokonać instalacji w zakładzie nowej linii, bez konieczności czekania na potrzebną elektronikę – powiedział niedawno w wywiadzie dla WNP.PL Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Stellantis w Tychach.

Stellantis zbudował w Tychach całkiem nową linię produkcyjną, dostosowaną dla większej niż dotąd wykorzystywanej platformy samochodowej. Ten sam koncern postawił także całkiem nową fabrykę aut dostawczych w Gliwicach i tam także wykorzystanie robotów z poprzedniej linii produkującej osobowe Astry pomogło w terminowym rozpoczęciu produkcji.

Dariusz Żaguń zauważa, że zmiany w podejściu do wymiany sprzętu widać w wielu koncernach. – Kiedyś największe firmy sprzedawały stare linie i budowały nowe całkowicie od podstaw. Na dawanie robotom "drugiego życia" decydowały się firmy nieco słabsze finansowo, które szukały oszczędności. Patrząc z punktu widzenia czasu rozruchu i późniejszego utrzymania produkcji, skuteczniejsze jest budowanie nowej linii całkowicie od podstaw na nowym sprzęcie. Dziś jednak nawet największe firmy wykorzystują powtórnie posiadane roboty. Dostosowanie używanego robota do nowych zadań mimo tego, że często wymaga korzystania z niestandardowych rozwiązań i zajmuje więcej czasu, bywa szybsze niż czekanie na nowe roboty, co w warunkach braku półprzewodników stało się znacznie dłuższe niż przed tym kryzysem – wyjaśnia Dariusz Żaguń.

