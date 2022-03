Brak dostępu do złóż niklu ograniczy rozwój elektromobilności

Jedną z pierwszych ofiar inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę będzie koncepcja rozwoju elektromobilności. Na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) tona niklu notowana jest obecnie po 26,2 tysiąca dolarów, czyli najwyżej od 2007 roku. Problemem, prócz ceny, mogą być także braki w zaopatrzeniu, ponieważ największym producentem rafinowanego niklu jest rosyjski koncern Nornickel.

Na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) ceny niklu biją kolejne rekordy. W ciągu tygodnia notowania przekroczyły 26,2 tysiąca dolarów, co jest najwyższą wartością od 2007 roku.



Dzieje się tak za sprawą międzynarodowych sankcji nałożonych na rosyjskie banki, wstrzymania realizacji przelewów za pośrednictwem systemu SWIFT oraz ograniczenia importu surowców i materiałów.



W przypadku eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego nie ma nadal przeszkód i dostawy są realizowane na bieżąco. Za to już transport morski jest poddany znaczącym obostrzeniom. Część unijnych państw zamyka swoje porty dla rosyjskich statków, niektóre statki są wręcz zatrzymywane, gdyż należą do spółek logistycznych i leasingowych rosyjskich oligarchów, na których także nałożone są biznesowe sankcje.

Rosyjski Nornickel jest największym na świecie producentem rafinowanego niklu; łącznie dostawy z kilku kopalń na Półwyspie Kolskim i na Syberii stanowią ponad 11 proc. światowego zapotrzebowania na ten metal. Dodatkowo koncern górniczo-hutniczy wydobywa i sprzedaje odbiorcom: złoto, srebro, pallad, miedź, platynę i ponad 20 minerałów tak zwanych ziem rzadkich.



Nie ma technicznej i logistycznej możliwości, żeby taki uszczerbek na rynku surowców metali niezależnych zastąpić w ciągu kilku tygodni czy nawet miesięcy... Europejscy producenci akumulatorów, ogniw bateryjnych i niektórych typów magazynów energii są obecnie niemal w pełni uzależnieni od rosyjskich dostaw.



W połowie listopada 2021 roku australijska agenda rządowa CSIRO przeanalizowała zapotrzebowanie na tak zwane metale bateryjne, czyli nikiel, kobalt i lit. Uznano wówczas, że nie jest logiczne ponoszenie wysokich nakładów na wydobycie rud niklu i kobaltu, ponieważ docelowo będą one pozyskiwane w ramach recyklingu.



Boom na auta elektryczne i hybrydowe miał spowodować, że za 10 lat tysiące pojazdów zostanie poddanych złomowaniu i setki tysięcy ton niklu będzie pochodziło z odzysku. Nikt się jednak nie spodziewał tak szybkiej weryfikacji przez życie tych analiz.



- Nikiel stał się jednym z najważniejszych strategicznych pierwiastków świata. Niezwykłe wykorzystanie w ogniwach jonowo-litowych oznacza, że braki jego dostępności mogą spowodować duże ograniczenie produkcji baterii i akumulatorów dla przemysłu samochodowego. Jeśli obecna sytuacja spowodowana rosyjską agresją ograniczy rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji, to cofniemy się o kilkadziesiąt lat - powiedział WNP.PL profesor Marek Brzeżański, wykładowca Politechniki Krajowej, specjalista w dziedzinie pojazdów samochodowych.

Polska mekką producentów baterii

I dodał, że źródła napędów, o których mówi, oznaczają powrót do niezawodnych silników spalinowych.- One mogą szybko wrócić do łask... Czyli projekt pod tytułem elektromobilność w naturalny sposób dostanie zadyszki. Założenia pakietu unijnego Fit for 55 też pewnie będą wymagały ponownej analizy i zmiany przynajmniej kilku podstawowych założeń - spodziewa się nasz rozmówca.

W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat Polska stała się europejską potęgą w produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego. W Biskupicach Podgórnych na Dolnym Śląsku - kosztem 3,2 miliarda euro - LG Energy Solution wybudował fabrykę, gdzie powstają wszystkie niezbędne komponenty baterii do samochodów takich marek, jak: Audi, BMW, Fiat, Ford, Porsche i Volkswagen. Koreański koncern zaopatruje 13 z 20 największych światowych marek samochodowych.



Inny koreański potentat, SK Innovation, od czwartego kwartału ubiegłego roku w Dąbrowie Górniczej zaczął wytwarzać separatory do baterii wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Zapotrzebowanie i perspektywy rozwoju tego rynku były tak obiecujące, że podjęto decyzję o budowie kolejnych zakładów zlokalizowanych w województwie śląskim. Planowany ich rozruch to lata 2023-24.



Specjaliści rynku motoryzacyjnego jeszcze na początku 2022 roku przewidywali, że tylko europejski rynek ogniw samochodowych wzrośnie z 82GWh do 410 GWh w 2026 r. W pełni realne jest szybkie przewartościowanie tych oczekiwań, ponieważ w pierwotnych założeniach brano pod uwagę niemal wyłącznie wzrost popytu na auta elektryczne. Pomijany był czynnik dostępności podstawowych surowców, nie mówiąc już o ich cenach.



Otwarte pozostaje pytanie, czy rządy - zwiększając wydatki na obronność i bezpieczeństwo - będą nadal chętne, żeby wielomiliardowymi subwencjami wspierać zakup aut i rozwój dostępności sieci ładowania...



W Jaworze na Dolnym Śląsku spółka należąca do Grupy Mercedes produkuje około 100 tysięcy baterii do samochodów elektrycznych. Te największe baterie wykorzystywane w SUV-ach ważą niemal pół tony... Także w tym przypadku otwarte jest pytanie o zapewnienie dostaw surowców.



Czy z powodu przerwania łańcucha dostaw konieczne będzie czasowe wstrzymanie lub poważne ograniczenie produkcji we wszystkich, w tym także polskich, zakładach baterii dla potrzeb europejskich fabryk samochodów? Przedstawiciele zainteresowanych spółek milczą, nie udzielono nam odpowiedzi na tak postawione pytanie. Pewnie już niedługo wydane zostaną stosowne komunikaty giełdowe dotyczące tej sprawy.

KGHM może skorzystać

Paradoksalnie beneficjentem zawirowania rynkowego może się okazać KGHM Polska Miedź. W Hucie Miedzi Głogów i Hucie Miedzi Legnica na dwóch wydziałach elektrorafinacji poza produkcją miedzi katodowej działają instalacje do odzysku niklu w formie siarczanu niklawego, czyli soli niklowej kwasu siarkowego. Wymaga ona przerobu, polegającego na oczyszczeniu w celu podwyższenia parametrów jakościowych. Docelowo produkowany jest między innymi wodorotlenek niklu, służący do wytwarzania mas dodatnich akumulatorów.



Zaledwie w ciągu kilku dni wiele branż stanęło przed nieznanymi dotychczas problemami. Dziś to nie tylko aktywna walka marketingowa o znalezienie klienta, ale przede wszystkim nowy problem braku surowców i materiałów zapewniających ciągłość produkcji, nie wspominając o cenach.



Dla branży motoryzacyjnej to kolejny światowy szok po wcześniejszych brakach półprzewodników.