Brak półprzewodników zatrzymuje fabrykę Fiata w Tychach

Na razie tyski zakład Fiata stanął na pięć dni, ale przerwa może ostatecznie trwać nawet do 8 sierpnia. To nie tylko nasz problem. Na całym świecie brak półprzewodników spowodował opóźnienia w produkcji pół miliona aut. Ogromny popyt na półprzewodniki powoduje, że niedobory mogą być odczuwane jeszcze także w przyszłym roku.

Unia powinna rozwijać własną produkcję

Według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych CLEPA 60-70 proc. półprzewodników stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym pochodzi z zakładów zlokalizowanych w Chinach i na Tajwanie. Ciągłości dostaw z tych krajów zagrażają nie tylko odczuwalne obecnie problemy z transportem, kolejne fale zachorowań i groźba lockdownów, ale również niepewna sytuacja polityczna i utrzymujące się napięcie między obydwoma krajami.- Szybka i energiczna reakcja Unii na kryzys w dostępności półprzewodników jest niezbędna. Europejscy producenci części zatrudniają 1,7 miliona ludzi, a przemysł motoryzacyjny odpowiada za 37 proc. zapotrzebowania na półprzewodniki, co stanowi ogromny udział w porównaniu do globalnego popytu, w którym motoryzacja ma tylko 10 proc. udziału - mówi Alfred Franke, prezes Grupy MotoFocus.pl.Wygląda na to, że Unia Europejska musiałaby podjąć w tej kwestii równie energiczne działania, jakie podejmuje w kwestii uzależnienia unijnego rynku od baterii do samochodów elektrycznych i opracować plan rozwoju tego sektora w Europie. CLEPA postuluje w swoim raporcie inwestycje zarówno w europejskie kompetencje związane z projektowaniem półprzewodników, jak również rozwój możliwości produkcyjnych.