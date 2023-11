Branża motoryzacja w UE ma pod górkę. Chiny wykorzystują okazję

W obliczu stopniowej rezygnacji z napędu spalinowego, przemysł motoryzacyjny w Europie staje przed pytaniem - co dalej? Kluczowe kwestie to infrastruktura i przyszłość zatrudnionych, a także zachowanie konkurencyjności wobec producentów z Chin.

Sektor motoryzacyjny zmaga się nie tylko z presją unijnych regulacji, ale także z ich "nadprodukcją". W Europie jest to ponad 100 aktów prawnych dotyczących tej branży.

Przedstawiciele europejskiego przemysłu motoryzacyjnego alarmują, że taki stan rzeczy utrudnia konkurencję, szczególnie wobec rosnącej presji ze strony chińskich producentów.

Zmieniło się podejście Unii Europejskiej co do normy emisji spalin Euro 7. To skutek nacisków ze strony państw członkowskich - w tym Polski.

Wysiłki powinny się skupić na rozwoju infrastruktury ładowania elektryków, ale problemem będzie też przyszłość pracowników kurczącego się przemysłu motoryzacyjnego.

Branża motoryzacyjna została obciążona nadmierną regulacją, a chińska konkurencja czeka, by wykorzystać szansę

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) Jakub Faryś podczas briefingu prasowego 7 listopada 2023 r. zauważył, że kierunek zmian w motoryzacji został już wyznaczony – wiele krajów, w tym Polska, inwestuje znaczne środki finansowe w nowoczesne technologie nisko- i zeroemisyjnych układów napędowych. Stopniowo z dróg wypierane są samochody z silnikami spalinowymi, co sprawia, że będzie coraz trudniej znaleźć producentów oferujących pojazdy tego typu.

- Europa stoi obecnie w obliczu nadmiernego regulowania. Ponad 100 różnych aktów prawnych na poziomie europejskim reguluje branżę motoryzacyjną, co stanowi wyzwanie dla naszego sektora. Wysokie koszty energii i inflacja, choć maleją, wciąż utrudniają sytuację w porównaniu do lat ubiegłych. W efekcie Europa traci swoją konkurencyjność, co z kolei prowadzi do poważnych problemów, zwłaszcza ze strony chińskich producentów, którzy stanowią coraz poważniejszą konkurencję – powiedział Faryś.

Jak zaznaczył, rozwiązaniem tego problemu nie jest wsparcie finansowe, a znalezienie pomysłu, co zrobić z pracownikami, którzy w wyniku zmian na rynku stracą zatrudnienie w fabrykach samochodów i podzespołów do nich.

- Zależy nam na tym, aby władze Unii Europejskiej i krajowe zdały sobie sprawę z potrzeby wspierania naszej branży, która daje pracę kilkunastu milionom ludzi w Europie, a w Polsce około 250 tys. Jednak w obliczu zmieniających się trendów, gdzie coraz więcej osób zaczyna rezygnować z samochodów, przemysł motoryzacyjny może się zmniejszyć, co rodzi pytanie, co zrobić z pracownikami, którzy mogą stracić zatrudnienie w tej branży – stwierdził Faryś.

Norma Euro 7 nieco mniej restrykcyjna, ale autobusy bez spalin już w 2035 r.

Norma Euro 7, która ma wyznaczyć przyszły standard emisji pojazdów silnikowych w Unii Europejskiej, według pierwszej propozycji Komisji Europejskiej, zapowiadała się jako bardzo restrykcyjna, co oznaczałoby ogromne koszty wprowadzenia na rynek nowych pojazdów. W związku z tym podjęto intensywne działania, mające na celu zmianę tego podejścia.

Koalicja państw, na czele z Włochami i Polską, zdołała złagodzić pierwotną propozycję. Mimo to utrzymano kierunki badań i limity emisji dla pojazdów kategorii N1 i M1, jednocześnie wprowadzając nieco surowsze normy dla kategorii N3, N2 i N – większych pojazdów. Zmiany obejmują także ujednolicenie limitów emisji cząstek z hamulców i opon.

- Ważne jest również, że uwzględniono nowy cel zeroemisyjny dla autobusów do 2030 r. To wszystko stanowi sygnał, że Parlament Europejski oraz kraje członkowskie rozumieją trudności branży motoryzacyjnej, jednocześnie zważając na aspekty zdrowotne, i dążą do równowagi w regulacjach – ocenił Jakub Faryś z PZPM.

W roku 2030 norma emisji dla samochodów osobowych ma wynieść 55 proc. redukcji, a do roku 2035 - 100 proc. Dla pojazdów dostawczych odpowiednio - 30 proc. do 2030 r. i 100 proc. do 2035 r. Oznacza to, że w praktyce w sprzedaży pozostaną tylko pojazdy bateryjne, wodorowe lub korzystające z paliw alternatywnych.

Obecnie, jeśli mówimy o roku 2025 lub 2030, w przypadku autobusów miejskich zmniejszono wymagania z 100 proc. redukcji emisji do 85 proc., natomiast w 2035 roku utrzymano 100-procentową redukcję. Oznacza to, że każdy autobus miejski musi mieć zeroemisyjny napęd do roku 2035.

W przypadku pojazdów ciężarowych zmiany obejmują 15 proc. redukcji w 2025 roku, 35 proc. w 2030 roku, 65 proc. w 2035 roku i 90 proc. w 2040 roku. Warto zaznaczyć, że te pozostałe 10 proc. pojazdów to pojazdy specjalne - wojskowe czy o specjalnym zastosowaniu - które z powodów technicznych czy praktycznych nie mogą korzystać z innego napędu niż spalinowy i dlatego są wyłączone z tych wymagań.

- Co do naczep, pierwotnie zakładano 15-proc. redukcję emisji CO2 do 2030 roku, ale z technicznego punktu widzenia było to nierealne. Po dialogu z krajami członkowskimi, Parlamentem i Komisją, udało się obniżyć ten limit do 7,5 proc. W tym przypadku uwzględniono też hamulce i opony, co również wymagało odpowiednich redukcji – powiedział Faryś.

W kontekście planowanych zmian istotna jest także kwestia średniej emisji CO2 - każdy kraj członkowski jest zobowiązany do raportowania średnich emisji CO2 dla każdego producenta.

- W związku z tym ustaliliśmy ścieżkę dla firm członkowskich, biorąc pod uwagę, że Centralna Ewidencja Pojazdów nie jest jeszcze perfekcyjna. Współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji, aby uniknąć różnic w raportowanych danych. Importerzy i nabywcy pojazdów, korzystając z własnych danych, mogą sprawdzić ich zgodność z danymi rządowymi. W razie rozbieżności strona rządowa bada błędy. To istotne, ponieważ grożą nam wysokie kary, i chcemy uniknąć sytuacji, w której raportowane emisje przekraczają faktyczny limit – ocenił prezes PZPM.

Infrastruktura paliw alternatywnych – 4 mln ładowarek w 2030 r. A może dwa razy więcej?

Faryś odniósł się także do nowego rozporządzenia unijnego. AFIR (Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych, część pakietu Fit for 55) to rozporządzenie, które obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE od momentu przyjęcia go na poziomie europejskim. Zastępuje ono wcześniejszą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, eliminując tym samym konieczność wprowadzania jej do krajowej legislacji.

Bez odpowiedniej liczby punktów ładowania przejście na elektromobilność może się nie udać. Poskutkuje za to wykluczeniem komunikacyjnym wielu osób.

To nowe rozporządzenie jest, jak twierdzi Faryś, bardziej ambitne niż projekt Komisji Europejskiej. W praktyce oznacza, że każda stacja ładowania musi być zdolna do dostarczania 1,3 kW mocy na każdy samochód elektryczny. Zmieniła się również liczba stacji oraz liczba pojazdów ciężarowych z napędem bateryjnym, elektrycznym i wodorowym, które muszą poruszać się po drogach, aby spełnić cele redukcji emisji.

- Kluczowe jest to, żeby osiągnąć cel na rok 2030, czyli mieć połowę nowo sprzedawanych pojazdów każdej kategorii jako pojazdy zeroemisyjne. Komisja Europejska szacuje, że będzie wtedy potrzebne ok. 4 mln ładowarek, ale naszym zdaniem ta liczba powinna być przynajmniej dwa razy wyższa - ocenił Jakub Faryś. - Konsultując plany Ministerstwa Klimatu i Środowiska z naszymi firmami członkowskimi, doszliśmy do wniosku, że do 2025 roku moc jednej strefy ładowania powinna wzrosnąć z 400 kW na 600 kW do 2027 roku.

Do 2025 roku ma powstać w kraju 166 nowych stref ładowania, ale niedawno doszło do problemów z przetargami na miejsca obsługi podróżnych (MOP). Firmy mające być operatorami MOP nie widzą ekonomicznego sensu budowy infrastruktury dla e-mobilności.

- Zdecydowana większość z 58 przetargów na MOP-y nie została rozstrzygnięta, ponieważ warunkiem było wybudowanie ładowarek. Wiele firm uznaje, że obecnie nie jest to etap, który można opłacalnie zrealizować, dlatego przetargi na MOP-y i ładowarki są rozstrzygane oddzielnie. Mamy nadzieję, że te przetargi będą skuteczne, a firmy zobaczą potencjał w budowie ładowarek wzdłuż głównych korytarzy transportowych – powiedział Faryś.

W Europie Zachodniej stawia się na wolne ładowanie prądem zmiennym. Nie wszędzie się to sprawdzi

- Ważne, by kraje członkowskie równomiernie rozłożyły te stacje, aby zapewnić dostęp do ładowarek w różnych regionach. Plan AFIR to plan minimum – stwierdził podczas briefingu.

Prezes PZPM przybliżył dane dotyczące ładowarek w Polsce. Stacji ładowania jest u nas 2723, a punktów ładowania 5175. Skąd ta rozbieżność? Są to oficjalne informacje rządowe, które obejmują zarówno stacje oficjalnie zatwierdzone, jak i te, które zostały zadeklarowane, ale jeszcze nie pojawiły się formalnie na stronie.

W Europie funkcjonuje ponad 600 tys. stacji ładowania, z czego około 90 proc. to stacje o prądzie zmiennym (AC). Koncepcja ładowania wolnego, bazująca na ładowaniu w domu lub miejscu pracy, jak widać wiedzie w Europie prym, zwłaszcza w krajach takich jak Holandia, gdzie taka praktyka jest powszechna.

- W Polsce, kraju średniej wielkości, ale zwiększonej odległości między większymi miastami, model ten może nie być idealny. Ładowarki wzdłuż głównych korytarzy transportowych są kluczowe dla ułatwienia podróży między większymi miejscowościami – podsumował Faryś.