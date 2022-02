Branża motoryzacyjna - odbicie i niepewność

Miniony rok zakończył się dla polskiej branży motoryzacyjnej nieźle i przyniósł odbicie po rynkowym załamaniu z 2020 roku – wynika z raportu „Przemysł Handel i usługi w motoryzacji. Podsumowanie sytuacji po IV kwartale 2021 r. i prognozy”. Branża nadal jednak pozostaje pod wpływem popandemicznych zaburzeń łańcuchów dostaw i większość firm spodziewa się, że turbulencje będą im towarzyszyły jeszcze przez jakiś czas.

Raport "Przemysł, handel i usługi w motoryzacji. Podsumowanie sytuacji po IV kwartale 2021 r. i prognozy" został przygotowany przez Santander Bank Polska, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych oraz Grupę MotoFocus.

Kolejnym problemem z jakim muszą zmagać się producenci części (a w ślad za nimi za pewne ich klienci) to rosnące koszty. Gwałtowne podwyżki na rynku energii napędzają obawy wśród producentów części samochodowych – 28 proc. z nich uważa, że wyższe opłaty za prąd i ciepło to duże wyzwanie dla funkcjonowania ich firm w 2022 roku. Największym zmartwieniem okazują się jednak wysokie koszty surowców i komponentów – jako główne wyzwanie wskazało je aż 54 proc. producentów.Rosną też koszty pracy, co widać po danych z warsztatów samochodowych. W 2021 wzrost przychodów odnotowało 54 proc. właścicieli warsztatów, choć wzrost liczby klientów – tylko 46 proc.. Właściciele warsztatów powszechnie (86 proc.) wskazują, że stawki za roboczogodzinę poszły w górę. Najliczniejszą grupę (44 proc.) wśród ankietowanych stanowią zaś ci, u których był to wzrost ponad 10-procentowy.Rosnącym kosztom towarzyszy w Polsce widmo dalszego trwania pandemii i potencjalnych, wymuszonych przez piątą falę zastojów. Źródłem obaw są też niejasności związane z nowym systemem podatkowym. Jednocześnie nieco dalej na horyzoncie widać już kolejne wyzwania w postaci regulacji i trendów prośrodowiskowych. Co trzeci producent elementów samochodowych już teraz deklaruje, że w ciągu najbliższego roku zamierza zwiększyć zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.Ze średniej dla trzech grup (dystrybutorzy, producenci IAM oraz producenci OE) wynika, że największy odsetek firm (34 proc.) zamierza zwiększyć zaangażowanie w obszarze „sustainability". Największe zaangażowanie deklarują producenci OE, co wynika z faktu, że ich kontrahenci, a więc producenci samochodów, wymagają od dostawców deklaracji śladu węglowego i to często w całym łańcuchu dostaw. Branża musi jednak przygotować się też na rozwój elektromobilności.- Wśród firm dostarczających części samochodowe na rynek wtórny aż 28 proc. wskazuje, że połowa ich asortymentu nie znajdzie zastosowania w samochodach elektrycznych. Wśród producentów części na pierwszy montaż odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 44 proc.. Przetrwanie wielu przedsiębiorstw może więc zależeć od skutecznej zmiany w ofercie. Jednocześnie firmy spodziewają się w naszym kraju wolniejszego rozwoju segmentu samochodów elektrycznych i hybrydowych, niż prognozują to niektórzy eksperci rynkowi. Ewentualna pomyłka w ocenie sytuacji może okazać się bardzo kosztowna – zauważa Radosław Pelc, analityk sektora motoryzacyjnego w Santander Bank Polska.Według danych Cambridge Econometrics najbardziej prawdopodobny scenariusz to udział pojazdów elektrycznych, w tym hybrydowych typu plug-in, w parku samochodowym Polski w perspektywie 10 lat na poziomie blisko 25 proc.. Jednak aż trzy czwarte polskiej branży uważa, że nie osiągniemy tego poziomu, a zdaniem 35 proc. badanych nie przekroczymy 10 proc.Segment dystrybucji części samochodowych przed pandemią notował rokrocznie poprawę wyników. Po zawirowaniach w pierwszej fazie 2020 roku, odbudowa popytu nastąpiła szybko i cały rok dystrybutorzy zamknęli ze wzrostem przychodów. Mimo problemów w łańcuchach dostaw, w 2021 roku obserwowano dalszą poprawę ich wyników. Ponad dwie trzecie dystrybutorów w badaniu zadeklarowało, że ich przychody w ubiegłym roku wzrosły o ponad 15 proc. rok do roku, a jedynie 4 proc. zanotowało spadek.Już dla prawie jednej trzeciej badanych firm udział sprzedaży zagranicznej w przychodach przekracza 30 proc.. Dla jednej piątej mieści się on w granicach 20 do 30 proc. Dla połowy badanych firm dystrybuujących części sprzedaż zagraniczna jest więc istotna z punktu widzenia osiąganych wyników. Optymistyczne są także prognozy na I kwartał bieżącego roku - żaden z respondentów nie spodziewa się spadku przychodów, a prawie 60 proc. oczekuje dynamiki przynajmniej na poziomie 10 proc.