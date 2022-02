Branża motoryzacyjna pogrążona w pesymizmie

Do branży motoryzacyjnej w Polsce powrócił pesymizm - wynika z najnowszego badania KPMG i PZPM. Przeprowadzono je w styczniu 2022 roku. Brało w nim udział 69 firm, z czego 51 proc. stanowili dystrybutorzy, a 49 proc. producenci.

Wśród największych wyzwań na najbliższe półrocze na czele wymieniana jest sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce - wskazało na to 74 proc. producentów i 83 proc. dystrybutorów. Na kolejnych miejscach są koszty pracy (dla 62 proc. producentów i 80 proc dystrybutorów) oraz nowe regulacje prawne (68 proc. producentów i 77 proc. dystrybutorów).Najbardziej odczuwalny był dla branży motoryzacyjnej kryzys na rynku półprzewodników - 84 proc. ankietowanych wskazało, że jego efektem był ilościowy spadek sprzedaży, dla 45 proc. oznaczało to wzrost kosztów działalności. 14 proc. przyznało się do redukcji etatów.Branża nie oczekuje szybkiej zmiany sytuacji - jedynie 3 proc. ankietowanych spodziewa się powrotu podaży samochodów do poziomu sprzed kryzysu półprzewodnikowego w ciągu najbliższego półrocza, 30 proc. uważa, że potrwa to rok, 42 proc. jest zdanie, że odbudowa podaży potrwa dwa lata. 15 proc. spodziewa się dłuższego terminu, a 10 proc. uważa, że nie nastąpi to nigdy.Badanie przeprowadzono w styczniu 2022 roku. Brało w nim udział 69 firm, z czego 51 proc. stanowili dystrybutorzy, a 49 proc. producenci.