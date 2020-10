Branża motoryzacyjna przeciwko podwyżce akcyzy na samochody z importu

Ograniczenie napływu używanych aut przez podwyżkę akcyzy spowoduje spadek wpływów z tego podatku, a także likwidację tysięcy miejsc pracy w warsztatach samochodowych – uważają przedstawiciele 5 organizacji branży motoryzacyjnej. We wspólnym oświadczeniu podkreślają, że branża motoryzacyjna sprzeciwia się zdecydowanie podwyżce akcyzy.

Są inne sposoby

Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych, Związku Rzemiosła Polskiego podkreśla, że czym innym jest eliminowanie z rynku najstarszych, zatruwających środowisko pojazdów, a czym innym zatrzymanie importu aut do Polski.- Spowoduje to ograniczenie ilości pracy w zakładach motoryzacyjnych, a tym samym przyczyni się do likwidacji tysięcy stanowisk, a także spowoduje likwidację zakładów, które wnoszą ogromny wkład w tworzenie budżetu – mówi Andrzej Duch, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych, Związku Rzemiosła Polskiego.Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wskazuje, to to właśnie stacje mogłyby odgrywać większą rolę w eliminacji niesprawnych technicznie pojazdów, co jednak wymaga poprawy warunków ich funkcjonowania.– Stawka za badanie techniczne jest taka sama od kilkunastu lat. Gdyby to się zmieniło, to podmioty je prowadzące mogłyby przeznaczać więcej pieniędzy na szkolenia, nowy sprzęt i rozwój, a przez to w jeszcze większym zakresie sprawiać, by pojazdów niesprawnych technicznie i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg czy też środowisku naturalnemu było jak najmniej na naszych drogach – mówi Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.Czytaj także: Ulga na robotyzację może znacznie wspomóc branżę moto Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów uważa, że zahamowanie importu może spowodować wręcz przeciwny skutek, czyli starzenie się parku samochodowego.– Według danych Ministerstwa Środowiska, przekazanych w tym roku do Komisji Europejskiej, w 2018 r. wprowadzane były do kraju pojazdy w średnim wieku 7 lat, natomiast wycofywane z ruchu (kasowane) w wieku ok. 20,3 lat. W związku z importem aut używanych do Polski odmładza się park samochodowy. Co za tym idzie Polacy poruszają się coraz nowszymi samochodami, spełniającymi wyższe normy EURO oraz bezpieczeństwa. Blokada napływu aut używanych doprowadzi do tego, że samochody, które już są na naszym rynku będą użytkowane do granic możliwości, tym samym średni wiek użytkowanych i kasowanych pojazdów w Polsce wzrośnie – wskazuje Adam Małyszko.Organizacje motoryzacyjne wskazują także, że w trakcie pandemii koronawirusa własny pojazd to dla wielu osób gwarant większego bezpieczeństwa dla zdrowia.Stanowisko OKRM ZRP, SDCM, PISKP, FORS oraz Stowarzyszenia Komisów przesłane zostało do następcy Jadwigi Emilewicz – wicepremiera Jarosława Gowina, jak również do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.