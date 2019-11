Branża motoryzacyjna w Polsce nie zamierza hamować

Pomimo niepewności co do koniunktury na rynkach zachodnich 61 proc. polskich producentów motoryzacyjnych uważa, że produkcja w ciągu najbliższego roku wzrośnie - wynika z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2019. Nastroje w automotive”. Spadku produkcji spodziewa się 9 proc. badanych.

W opinii szefa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia, sektor produkcji branży motoryzacyjnej w Polsce jest silnie uzależniony od eksportu. W przypadku pojazdów prawie wszystkie samochody wyprodukowane w Polsce oraz duży wolumen części i podzespołów wyjeżdżają za granicę. Ostatnie sygnały wskazują, że gospodarka niemiecka zaczyna spowalniać i można się spodziewać, że to pogorszenie odbije się także na polskim rynku.Natomiast Rafał Orłowski partner w AutomotiveSuppliers.pl, wskazuje, że choć trudno wyrokować, jak będzie kształtowała się sytuacja na początku 2020 roku. Pewną nadzieję budzą liczne projekty koncernów motoryzacyjnych związane z rozwojem elektromobilności. - W przyszłym roku do produkcji wdrożonych zostanie wiele aut elektrycznych, w co zaangażowani są także dostawcy zlokalizowani w Polsce - zaznaczył.Exact Systems to firma doradcza z Częstochowy, specjalizująca się m.in w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego i branży elektronicznej. Działa od 2004 r., ma swoje przedstawicielstwa w 13 państwach Europy oraz Chinach.