British Automotive Holding nie składa broni

Zarząd British Automotive poinformował w poniedziałek (8 lutego), że w wyniki zapoczątkowanego w sierpniu ubiegłego roku przeglądu opcji strategicznych spółki podjął decyzję o kontynuacji i rozwijaniu działalności dilerskiej w odniesieniu do spółek z grupy kapitałowej.

Kluczowe porozumienie z Jaguar LandRover

Zarząd BAH podkreśla, że jego intencją „jest wypracowanie warunków do kontynuacjidługoterminowej działalności o większej skali, w zakresie: obrotu pojazdami zarówno marki Jaguar i Land Rover jak i innych marek, ze szczególnym rozwojem kanału e-commerce, a także usług serwisowych, realizowanej w oparciu o spółki z GK BAH”.- Podstawowym elementem pozwalającym na realizację tak przedstawionego modelu biznesu GK BAH jest zawarcie długoterminowego porozumienia z JLR w zakresie skali i sposobu uregulowania zobowiązań (takie rozmowy trwają obecnie a Emitent jest w trakcie realizacji zaproponowanego przez siebie programu spłaty zadłużenia z tytułu rozwiązanej umowy importerskiej, którego do dnia dzisiejszego JLR nie zaakceptował). Ponadto należy zapewnić finansowanie kapitałem obrotowym na większym poziomie niż obecnie, a także rozwijać skalę współpracy z aktualnym importerem – konkluduje BAH w komunikacie, zaznaczając, że jeśli porozumienie z JLR dojdzie do skutku ‘ sprawozdanie roczne, będzie mogło być zdaniem Zarządu sporządzone w reżimie kontynuacji dalszej działalności przez okres powyżej 12 miesięcy”.Osiągnięcie porozumienia może jednak nie być proste. W grudniu ub. R. British Automotive Polska zażądał od Jaguar Land Rover natychmiastowej zapłaty kwoty 104,5 mln złotych tytułem szkód poniesionych przez BAP w związku z działaniami JLR w ramach dotychczasowej współpracy, które „w ocenie BAP były działaniami w złej wierze i niezgodnymi z dobrymi obyczajami i doprowadziły po stronie BAP do wystąpienia szkody w postaci utraconej marży sprzedaży oraz poniesionych wydatków marketingowych”.Była to odpowiedź na wcześniejsze wezwania do zapłaty nadesłany przez JRL opiewające w sumie (zobowiązania wymagalne i niewymagalne) na 35,5 mln euro z tytułu dostaw samochodów i 5,6 mln funtów z tytułu dostaw części.