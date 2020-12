British Automotive Holding zamienia Jaguary na samochody używane

Od nowego roku dawny salon Jaguar Land Rover na Wawelskiej w Warszawie ma rozpocząć działalność na rynku samochodów używanych - to zakładany kierunek rozwoju spółki. British Automotive Holding rozważa także restrukturyzację i sprzedaż swojej obecnej sieci dealerskiej, aby spłacić należności spółce JLR.

BAH zainwestował w rozwój sieci 80 mln zł i planuje dalsze inwestycje

Wartość sieci dealerskiej to 160-200 mln zł

Poza tym pozostaje jeszcze 15,9 mln euro za samochody i 2,453 mln funtów za części, których termin płatności upławy później.Zdaniem Andrzeja Nizio producent aut przez dwa lata wymuszał budowę salonów i zwiększanie sprzedaży obietnicami, które okazały się być bez pokrycia. British Automotive Holding prowadzi inwestycje o łącznej wartości 130 mln zł, z czego prace wartości 80 mln zł już zostały zrealizowane. JLR nie jest więc jedyną firmą, względem której BAH ma zobowiązania.Czytaj także: British Automotive przyspiesza zakończenie współpracy z Jaguarem Nizio zaznaczył, że BAH nie może się zgodzić na wymagania spółki Jaguar Land Rover, która domaga się, aby jej zobowiązania były traktowane priorytetowo, przed innymi wierzycielami. Jego zdaniem trudno powiedzieć, w jaką stronę zmierzają działania JLR, więc trudno także prognozować rozwój sytuacji.- Z naszej strony jedyną drogą jest restrukturyzacja, rozdzielenie procesowe działalności importerskiej i dealerskiej, a następnie sprzedaż sieci i spłacenie zobowiązań – powiedział Andrzej Nizio.Wartość sieci ocenił na 160-200 mln zł. - Znalezienie na nią kupca to nie jest zadanie na kilka dni, a producent jakby oczekiwał, że jesteśmy w to w stanie zrobić w tydzień - dodał Andrzej Nizio.British Automotive Holding jest nie tylko importerem, ale także największym dealerem JLR w Polsce - obejmuje 60 proc. rynku. Spółka nie wyklucza kontynuowania działalności dealerskiej, gdyby okazało się to rentowne. W grę wchodzi także sprzedanie całości lub części przedsiębiorstw dealerskich, a nawet samych nieruchomości.