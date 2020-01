British Automotive Holding złożył wniosek o zawieszenie notowań

Zarząd British Automotive Holding (BAH) złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) o zawieszenie notowań spółki do momentu uzyskania od Jaguar Land Rover (JLR) pisemnego potwierdzenia przedłużenia umowy importerskiej do 31 marca 2021 roku lub jakiejkolwiek innej informacji od JLR w tym zakresie - poinformował BAH.