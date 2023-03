Bruksela ratuje zakaz sprzedaży aut spalinowych. Ma propozycję dobrą dla bogatych

Komisja Europejska chce ratować zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku i proponuje Niemcom zwolnienie e-paliw spod restrykcyjnych przepisów.

Komisja Europejska proponuje Niemcom deklarację wyjaśniającą dla tak zwanych e-paliw. W ten sposób, po wprowadzeniu zakazu stosowania w nowych autach silników spalinowych od 2035 roku, część samochodów z silnikami spalinowymi nadal mogłaby być produkowana.

Niemcy próbują ratować choćby część przemysłu motoryzacyjnego, skupionego dziś głównie na produkcji samochodów spalinowych

E-paliwa to inaczej paliwa syntetyczne. Są produkowane z wody i wychwyconego z atmosfery dwutlenku węgla (CO2) z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Nowa deklaracja Brukseli stanowi próbę wyjścia z impasu, jaki powstał w ubiegłym tygodniu. Niemiecki minister transportu Volker Wissing nieoczekiwanie wyraził sprzeciw wobec projektu unijnego rozporządzenia zakazującego w praktyce sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku, które zostało już zatwierdzone Parlament Europejski.

Ostateczne głosowanie Rady Unii Europejskiej, czyli przywódców wszystkich 27 krajów unijnych, które było zaplanowane na zeszły tydzień i wydawało się, że jest tylko formalnością, zostało odwołane. Na tyle mocny okazał się być sprzeciw Berlina.

Dekarbonizacja transportu jest postrzegana jako kluczowy filar celu Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji o 55 procent w tej dekadzie na drodze do neutralności klimatycznej do 2050 r. Samochody mają jednak ogromne gospodarcze znaczenie dla Niemiec. Tamtejszy przemysł motoryzacyjny zatrudnia około 800 tys. i generuje dochody w wysokości około 411 miliardów euro, co czyni go zdecydowanie największym segmentem gospodarki.

Propozycja Komisji Europejskiej jest dobra dla bogatych, których stać na tankowanie e-paliw

Najnowsza propozycja Komisji Europejskiej ma zmienić zasady określające, jakie samochody mogą poruszać się po drogach w Europie po 2035 roku. Zgodnie z najnowsza propozycją sprzedaż pojazdów, które mogą spalać tylko e-paliwa, byłaby nadal dozwolona. Nie można by już jednak sprzedawać nowych samochodów na benzynę czy diesel.

Ministrowie transportu z krajów, które generalnie sprzeciwiają się surowszym przepisom dotyczącym emisji, spotykają się w poniedziałek (13 marca) w Strasburgu we Francji, aby omówić tę sprawę. Udział wezmą Niemcy i Włochy, dwa największe kraje, które trzymają się przepisów dotyczących emisji CO2 w samochodach.

E-paliwa są na razie dużo droższe w produkcji niż benzyna czy olej napędowy. Póki co więc propozycja Brukseli wydaje się ratować przede wszystkim tę część przemysłu motoryzacyjnego, która wytwarza samochody luksusowe. Jej klientela jest bowiem w stanie pozwolić sobie na dużo droższe tankowanie niż obecnie, w zamian za np. brak konieczności spędzania czasu przy ładowarkach dla samochodów elektrycznych.