Budimex uruchamia kolejne stacje ładowania elektryków przy trasach szybkiego ruchu

Pod brandem Budimex Mobility będą powstawać stacje ładowania DC przy trasach szybkiego ruchu. Obecnie spółka jest w trakcie uruchamiania 112 stacji przejętych od firmy Enea.

W maju 2022 roku giełdowa spółka budowlana ogłosiła zamiar wejścia do branży EV i realizowania swojej strategii w tym obszarze. We wrześniu 2022 roku Budimex ogłosił powołanie nowej spółki celowej – Budimex Mobility związanej z elektromobilnością.

„Choć rynek EV w Polsce jest wciąż nowy i dopiero się rozwija, bardzo uważnie obserwowaliśmy go jeszcze przed startem Budimex Mobility” – mówi Jakub Długoszek, członek zarządu Budimex Mobility. „Od początku wiedzieliśmy, że tak ambitne plany rozwoju, jakie sobie założyliśmy, będą wymagać odpowiedniego partnera technologicznego. Elocity wspiera nas swoim doświadczeniem, a my możemy skupić się na dołączaniu do sieci kolejnych stacji ładowania” – dodaje.

Pod brandem Budimex Mobility będą powstawać stacje ładowania DC przy trasach szybkiego ruchu

Jakub Długoszek zwraca uwagę, że rynek transportu zeroemisyjnego ciągle jeszcze raczkuje, co przekłada się na poziom wykorzystania stacji, a w konsekwencji na wciąż dość długi zwrot z inwestycji. Ekspert zauważa jednak widoczny wzrost popularności samochodów elektrycznych w naszym kraju i zmianę w podejściu do elektryków, które zdecydowanie zyskują. Ma w tym udział rozrastająca się sieć stacji ładowania.

Pod brandem Budimex Mobility będą powstawać stacje ładowania DC przy trasach szybkiego ruchu. Obecnie spółka jest w trakcie uruchamiania 112 stacji przejętych od firmy Enea.

Budimex Mobility podkreśla, że tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez partnera technologicznego, jakim dla jest Elocity. Spółka od początku dostarcza oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą ładowania i dzieli się swoim doświadczeniem.

Budimex to największa firma budowlana na polskim rynku. Oferuje usługi (najczęściej w charakterze generalnego wykonawcy) w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

Od 1995 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorem strategicznym Budimeksu jest hiszpański Ferrovial, który ma 50,14 proc. akcji.