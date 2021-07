Bydgoska Pesa zaprezentowała strategię z perspektywą 2025+

Rozwój produktów, wprowadzenie nowych technologii i ekspansję zagraniczną - przewiduje nowa strategia producenta pojazdów szynowych Pesa z perspektywą 2025+, którą przedstawiono w środę w Bydgoszczy. Pociągi i tramwaje produkowane z fabryce mają odpowiadać zapotrzebowaniu na niskoemisyjny transport.

W prezentacji strategii dziennikarzom wziął udział prezes Polskiego Funduszy Paweł Borys.

PFR jest niemal 100-procentowych właścicielem firmy.

Borys zaznaczył, że PFR zdecydował się na wejście do Pesy, gdyż jest jedną z niewielu polskich firma przemysłowych, która jest w stanie tworzyć własne technologie i wychodzić z nimi skutecznie na rynki zagraniczne.

"Jest to ważny dla PFR dzień, czas na podsumowanie ponad dwóch lat naszej obecności w Pesie. Naszym zdaniem restrukturyzacja przyniosła stabilizację wyników finansowych. Jednocześnie firma w tym czasie była ukończyć największe kontrakty, postawić na rozwój nowych produktów i pozyskiwać nowe zamówienia. Teraz przede wszystkim zależy nam, aby Pesa skoncentrowała się na długoterminowym rozwoju, wykorzystaniu swojego potencjału, korzystając z tego, że posiada akcjonariusza, którym jest PFR, który zapewnia jej długoterminowe źródła finansowania" - powiedział prezes PFR.

Prezes Pesy Krzysztof Zdziarski podkreślił, że są powody do dumy, bo firma ma zarówno aspiracje i potencjał produkcyjny, ale przede wszystkim inżynierski, specjalistyczny mam bardzo wysoki i uznany. Zaznaczył, że strategia 2005+ zasadniczo dotyczy perspektywy 2025 r. ale niektóre projekty są wyraźnie dłużej terminowe.



"W strategii patrzymy na przedsiębiorstwo, na rynek, portfel produktów i jesteśmy przekonani, że to wszystko nam się składa i czas na ekspansję. Myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem w tej części Europy. Jesteśmy przekonani, że zarówno ilość, jak i jakość pracy, którą do tej pory wykonaliśmy nas do tego upoważnia. Wywodzimy się od Zakładów Naprawczych, ale "nowożytna" Pesa to 20 lat, więc jest to firma bardzo młoda. Na dziś i na jutro interesuje nas to najbliższe otoczenie kolejowe i europejskie, chociaż jesteśmy zachęcani do wyjścia do Azji, na Bliski Wschód czy nawet do Ameryki Północnej" - mówił Zdziarski.





Częścią strategii @pesabydgoszcz jest stworzenie nowych zeroemisyjnych modeli pojazdów - nowoczesnych i odpowiadających na zróżnicowane potrzeby klientów. pic.twitter.com/HQun9GZOwr — Grupa PFR (@Grupa_PFR) July 21, 2021

Pesa Bydgoszcz już rozpoczęła realizację nowej strategii. Wdraża innowacyjne technologie i uruchamia produkcję tramwajów, lokomotyw i pojazdów w ramach nowej platformy Regio160, która ma być odpowiedzią na potrzeby zeroemisyjnego transportu wynikającego z realizacji Zielonego Ładu. Zdobyte w przeszłości doświadczenie wsparte współpracą ze strategicznymi partnerami technologicznymi ma zagwarantować spółce stabilny rozwój, zagraniczną ekspansję i umocnienie pozycji lidera wśród krajowych producentów pojazdów szynowych.

Strategia Pesy z perspektywą 2025+ zakłada m.in. rozwój nowych technologii i silnych narzędzi IT, optymalizację kosztową obecnych produktów, przebudowę modelu biznesowego i organizacyjnego Grupy. Poza zakładami ZNTK w Mińsku Mazowiecki mają powstać krajowe i zagraniczne oddziały świadczące usługi serwisowe i utrzymaniowe.