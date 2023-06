Były prezes aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi chce 1 mld dolarów odszkodowania

Carlos Ghosn zapowiedział, że pozwie alians Renault-Nissan-Mitsubishi o 1 mld dolarów odszkodowania za bezzasadne zwolnienie i zniesławienie. Były już dyrektor przebywa obecnie w Libanie. Władze Japonii i Francji postawiły mu zarzuty m.in. defraudacji pieniędzy.

Zarzuty zostały sfabrykowane a ich twórcy nie mogą spać spokojnie - zapowiedział Carlos Ghosn, były dyrektor aliasu Renault-Nissan-Mitsubishi.

Od kilku lat przebywa w Libanie, gdzie ukrywa się przed zarzutami o m.in. uchylanie się od płacenia podatków.

Były szef motoryzacyjnego potentata żąda 1 mld dolarów odszkodowania.

Carlos Ghosn stwierdził, że jego historia "jeszcze się nie zakończyła", zapowiadając jednocześnie pozew przeciwko aliasowi Renault-Nissan-Mitsubishi, którego był dyrektorem. Będzie się domagał ponad 1 mld dolarów odszkodowania, w tym 588 mln utraconych dochodów i kolejnych 500 mln za zniesławienie i rzekome sfabrykowanie dowodów.

W rozmowie z dziennikarzami thenationalnews.com zapewnił, że ma już przygotowane dowody do postępowania sądowego. Stwierdził także, że skandal wokół jego osoby był efektem spisku ludzi, których "nie ominie kara". Dodał, że "nie mogą oni spać spokojnie, niezależnie od tego, czy są w Tokio czy jakimkolwiek innym miejscu".

Carlosowi Ghosnowi grozi nawet 5 lat więzienia. Japońscy prokuratorzy postawili zarzuty

To właśnie Carlos Ghosn był autorem zawiązania aliansu koncernów Renault, Nissanem i Mitsubishi, czego efektem była produkcja aut w oparciu zunifikowane podzespoły. W ciągu wielu lat kariery stworzył kilka spółek w różnych lokalizacjach, przez które przepływały miliony euro i dolarów z różnych prowizji i apanaży. Zdaniem śledczych z Japonii i Francji, którzy już postawili mu zarzuty, spółki służyły przede wszystkim do unikania płacenia podatków.

Carlos Ghosn został w 2019 roku oskarżony przez japońską prokuraturę o malwersacje, uchylanie się od płacenia należnych podatków i zatajanie wysokich nagród finansowych, które były przelewane na konta spółek zarejestrowanych w tak zwanych rajach podatkowych. Zarzuty przedstawione prezesowi Renaulta i Nissana dotyczyły nadużyć na kilkanaście milionów euro. Potencjalnie groziła za to kara do 5 lat więzienia i wysoka grzywna finansowa.

Śmiała ucieczka z aresztu domowego - w przebraniu kobiety

Carlos Ghosn odmawiał składania zeznań, dodatkowo skarżył się na tendencyjność postępowania przygotowawczego i złe traktowanie przez policję i służbę więzienną.

Kilka dni po zamianie pobytu w więzieniu na areszt domowy przygotował śmiałą ucieczkę. Ze strzeżonego przez ochroniarzy mieszkania wydostał się w przebraniu kobiety i został zawieziony na małe lotnisko pod Tokio, skąd odleciał, przez nikogo nie zatrzymywany, do Turcji. Na lotnisku w Stambule lokalne służby graniczne nie znalazły żadnych podstaw do odmówienia zgody na jego dalszą podróż do Libanu.

Liban nie dokonuje ekstradycji swoich obywateli (Ghosn ma obywatelstwo Brazylii, Francji i właśnie Libanu).