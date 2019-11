Były prezes Ursusa w zarządzie British Automotive Holding

Gian Leonardo Fea złożył rezygnację i nie zasiada już w zarządzie British Automotive Holding (BAH) - generalnego importera, wyłącznego przedstawiciela na Polskę i dilera samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko wiceprezesa BAH Arkadiusza Miętkiewicza, do niedawna prezesa znajdującego się restrukturyzacji Ursusa.

W poniedziałek (4 listopada) Gian Leonardo Fea złożył rezygnację z uczestnictwa w zarządzie British Automotive Holding, z powodów osobistych. Tego samego dnia rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Arkadiusza Miętkiewicza w skład zarządu i powierzenia mu funkcję wiceprezesa BAH.



Arkadiusz Miętkiewicz jest absolwentem wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma 26-letnie doświadczenie w motoryzacji. Ostatnio - od 10 lipca do 31 października 2019 roku - był prezesem znajdującego się restrukturyzacji Ursusa - polskiego producenta ciągników, maszyn rolniczych i autobusów. Jak wyjaśnił, decyzję podjął "z powodów osobistych uniemożliwiających dalsze sprawowanie powierzonych obowiązków".



Arkadiusz Miętkiewicz (Fot. Ursus)



Miętkiewicz był związany z British Automotive Holding już wcześniej - od 15 stycznia 2018 do 11 marca 2019 roku - pełnił funkcję wiceprezesa BAH, a od 1 lipca 2015 do 11 marca 2019 roku był dyrektorem zarządzającym w tej firmie.

Wcześniej był związany z Iberia Motor Company, Formula Motor Ukraina Z.A.O, Iberia Motor Rus Z.A.O., Automotive Europe Corporation oraz First Truck International.



Aktualnie zarząd British Automotive Holding jest trzyosobowy. Mariusz Wojciech Książek - prezes, Arkadiusz Miętkiewicz - wiceprezes, Arkadiusz Rutkowski - wiceprezes.



Przypomnijmy, że Grupa British Automotive Holding osiągnął w 2018 roku 907,9 mln zł przychodów o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej spadł jednak do 18,4 mln zł z 48,1 mln zł rok wcześniej.



