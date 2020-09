Były szef Volkswagena prawdopodobnie zostanie uznany winnym ws. Dieselgate

Istnieją duże szanse, że b. szef Volkswagena Martin Winternorn zostanie uznany winnym stawianych mu zarzutów, których listę rozszerzono m.in. o udział w zmowie mającej na celu oszustwo handlowe - ogłosił w środę orzekający w sprawie tzw. Dieselgate niemiecki sąd w Brunszwiku.

Sąd w Brunszwiku w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia bada sprawę stosowania w pojazdach Grupy Volkswagen nielegalnego oprogramowania zaniżającego rzeczywistą emisję toksycznych tlenków azotu w warunkach laboratoryjnych silników na olej napędowy.

Ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku zarzuty oszustwa dla byłego dyrektora generalnego koncernu zostały w środę oficjalnie poszerzone o udział w zmowie mającej na celu oszustwo handlowe. Sąd uznał, że ponieważ w poddanych manipulacji pojazdach VW dochodziło do przekroczenia deklarowanego poziomu emisji, powinny one być objęte wyższą stawka podatkową. Z tego względu lista zarzutów w sprawie została także poszerzona o uchylanie się od podatków i reklamę niezgodną z prawdą - wynika z obwieszczenia przedprocesowego przytaczanego przez agencję Reutera.

Według ustaleń śledczych Winterkorn jako szef VW co najmniej od maja 2014 r. wiedział o stosowaniu przez koncern tzw. urządzeń udaremniających. Mimo to nie zapobiegł manipulacji i sprzedaży pojazdów.

Obrońca menedżera przekazał mediom, że jego klient odrzuca stawiane mu zarzuty. Prawnik podkreślił, że oskarżenia pod adresem menedżera są ograniczone w zakresie i dotyczą konkretnych momentów w przeszłości - odnotowuje Reuters.

Razem z byłym dyrektorem generalnym przed sądem postawiono czterech innych wysoko postawionych pracowników producenta samochodów z Wolfsburga. Prokuratura utrzymuje, iż wraz z Winterkornem uczestniczyli oni w wieloletniej zmowie, a ponadto jeszcze w 2014 r. podejmowali działania mające zamaskować rzeczywiste przyczyny wyższej niż wykazywana w testach laboratoryjnych emisji toksycznych substancji w samochodach spółki.

Volkswagen wystosował oświadczenie, zgodnie z którym podejrzanym przysługuje domniemanie niewinności, dopóki sąd nie orzeknie o ich winie. Koncern zapewnił zarazem, że od czasu ujawnienia afery dieslowej podjął daleko posunięte działania mające zapewnić lepszą zgodność praktyk firmy z wymogami regulacyjnymi.

Tzw. Dieselgate wyszła na jaw we wrześniu 2015 r. w wyniku dochodzenia amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Afera, w związku z którą Volkswagen przyznał się ostatecznie do zainstalowania nielegalnego oprogramowania w 11 mln urządzeń na całym świecie, kosztowała koncern ponad 30 mld euro, wliczając w to akcje serwisowe, grzywny, ugody i koszty sądowe.