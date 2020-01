Carlos Ghosn, uciekając z Japonii, niemal natknął się na premiera Abego

W dniu ucieczki z Japonii Carlos Ghosn prawie natknął się w jednym z hoteli w Tokio na premiera tego kraju Shinzo Abego - podają w środę japońskie media. Wcześniej agencje podkreślały, że nie wiadomo, w jaki sposób opuścił kraj, gdzie czekał na proces.

Carlos Ghosn był już aresztowany w Japonii dwa razy.

Prokuratura zarzuca mu nadużycia finansowe.

Niedawno były prezes Nissana potajemnie uciekł do Libanu.

Carlos Ghosn 30 grudnia 2019 roku przybył do Libanu. Twierdził, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi".



Japoński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny NHK opublikował mapę przedstawiającą kolejne etapy ucieczki menadżera. Jego podróż zaczyna się w chwili opuszczenia mieszkania w Tokio 29 grudnia (o ok. 14.30 czasu lokalnego). Ghosn udaje się do hotelu Grand Hyatt, gdzie spotyka się ze współpracownikami. Następnie kieruje się na stację kolejową, gdzie wsiada do pociągu do Osaki, który odjeżdża o 16.30 czasu lokalnego. Potwierdzają to nagrania z kamer. Godzinę później do hotelu Grand Hyatt przybywa premier Abe aby rozpocząć noworoczny wypoczynek - podaje agencja Jiji Press.

Tymczasem nadawca BS Fuji, powołując się na anonimowych śledczych, podkreśla, że w dniu ucieczki Ghosn nie był specjalnie przebrany. Ukrywał się pod kapeluszem i nosił maskę chirurgiczną, co nie jest niczym nadzwyczajnym w Japonii. Można było go łatwo rozpoznać na nagraniach z monitoringu.

Następny etap ucieczki obejmował międzynarodowy port lotniczy Kansai skąd prywatnym samolotem Ghosn odleciał do Libanu przez Turcję. Jak podkreśla agencja Bloomberga ta sytuacja jest poważnym obciążeniem wizerunkowym dla rządu Abego i samej Japonii, której wymiar sprawiedliwości jest krytykowany od końca 2018 roku kiedy Ghosn trafił do aresztu, gdzie przebywał prawie przez 130 dni.

Na środę, 8 stycznia, zaplanowana jest konferencja prasowa byłego szefa Nissana. Podczas spotkania z dziennikarzami w Bejrucie ma opowiedzieć o przyczynach ucieczki z Japonii.

65-letni Ghosn, który posiada obywatelstwo francuskie, brazylijskie i libańskie, w Japonii podlegał surowym ograniczeniom w zakresie przemieszczania się, nałożonym na niego przez japoński sąd. Miał też zakaz kontaktowania się z rodziną.

Po raz pierwszy Ghosn został aresztowany w Tokio w listopadzie 2018 roku w związku z podejrzeniami o nadużycia finansowe. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 mld jenów (blisko 9 mln dolarów) w marcu 2019 roku opuścił areszt.

Po raz drugi został aresztowany w kwietniu 2019 roku pod zarzutem poważnego naruszenia zaufania. Tym razem japońska prokuratura oskarżyła Ghosna o to, że zmusił filię Nissana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do przelania 10 mln dolarów na konta Suhail Bahwan Automobiles - firmy będącej dystrybutorem marki na terytorium Omanu - w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku. 5 mln z tej sumy miało potem trafić na rachunki oszczędnościowe libańskiej spółki inwestycyjnej Good Faith Investments, która de facto należy do Ghosna.

Jeszcze w kwietniu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 mln jenów (4,5 mln dolarów), wyszedł z aresztu. Według obrońców Ghosna jego ostatnie aresztowanie było nielegalne i miało na celu przerwanie przygotowań do pierwszej rozprawy oraz wymuszenie na ich kliencie przyznania się do winy.