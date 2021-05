Carsmile: ruszył pierwszy e-salon elektryków na abonament

Ruszył pierwszy e-salon elektryków na abonament z 20 modelami różnych marek samochodowych – podała firma Carsmile. Dodała, że elektryki wynajmowane są w Polsce głównie „na firmę”, a średni miesięczny abonament wynosi 2,7 tys. zł netto.

Według wiceprezesa Carsmile Michała Knittera, za 5 lat, co drugie nowe auto rejestrowane w bogatych krajach europejskich będzie elektryczne. "W Polsce za 5 lat co czwarty nowy samochód trafiający na drogi powinien być zeroemisyjny" - przewiduje.

Wskazał, że w e-salonie dostępnych jest 20 modeli elektryków różnych marek samochodowych, których ma być więcej w miarę rozwoju rynku i zwiększania oferty przez koncerny motoryzacyjne. "Są to samochody o różnej klasie, nadwoziu i wyposażeniu. Cena najtańszego (Renault ZOE) zaczyna się od 1400 zł netto miesięcznie przy wkładzie własnym na poziomie 10 tys. zł netto oraz umowie na 3 lata (ubezpieczenie, serwis, opony wliczone w cenę abonamentu). Najdroższy dostępny obecnie to Porsche Taycan, który kosztuje 8105 zł netto miesięcznie przy wkładzie własnym na poziomie 20 tys. zł netto" - podał.

Dodał, że średni abonament samochód elektryczny w e-salonie wynosi w tej chwili 2,7 zł netto. a okres wynajmu od 2 do 5 lat.

Jak zaznaczył, elektryki wynajmowane są w Polsce głównie "na firmę", ze względu na możliwość korzystania z odliczeń w VAT i PIT.

Jak zaznaczył, w najbliższych latach czeka nas prawdziwa rewolucja w zakresie elektromobilności. "O tym, jak wiele jest jeszcze do zrobienia świadczą statystyki. W UE - według danych ACEA - 10,5 proc. nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w 2020 roku stanowiły elektryki, potrajając swój udział względem 2019 roku. Ale już w Norwegii, w której od 2025 roku nie będzie możliwe zarejestrowanie samochodu z silnikiem spalinowym, co drugie nowe auto jest zeroemisyjne. Tymczasem po polskich drogach jeździ ok. 13 tysięcy osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych" - wskazał.