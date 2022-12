CATL rozpoczął produkcję cel bateryjnych w Niemczech

W Niemieczech ruszyła produkcja cel bateryjnych w pierwszej poza Chinami fabryce CATL. Grudzień to okres niebywałej ekspansji firmy - w Chinach ruszyła wspólna fabryka z Geely, podpisano umowę o współpracy z kolejnym chińskim koncernem, ale także producentem magazynów energii.

Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT), niemiecki oddział chińskiego CATL (Contemporary Amperex Technology), rozpoczął w grudniu produkcję cel bateryjnych. Koncern zaczął budowę w 2019 roku, mając do dyspozycji istniejącą halę G1 oraz plac na budowę nowej hali G2. W pierwszej z nich od trzeciego kwartału ubiegłego roku są już montowane moduły bateryjne. Dotąd wykorzystywały one importowane cele bateryjne. Produkcja własnych cel, która właśnie ruszyła ma docelowo wynieść w sumie 8GWh. To pierwszy etap, bo docelowo zakład ma mieć zdolności produkcyjne na poziomie 14 GWh i zatrudniać 2000 osób. CATL ma w sumie zainwestować w Niemczech 1,8 mld euro.

Dla Turyngii ta inwestycja ma dodatkowe walory - to nie tylko uruchomienie innowacyjnej produkcji, której szuka obecnie wiele firm na świecie. - Dla Turyngii CATT jest jedną z najważniejszych inwestycji przemysłowych ostatnich dziesięcioleci. Jednocześnie projekt może być pierwszą iskrą do powstania Battery Valley Thuringia, ponieważ pierwsza partia dostawców CATL już usadowiła się na tym obszarze - powiedział Wolfgang Tiefensee, minister gospodarki Turyngii, wręczając przedstawicielom firmy pozwolenie na produkcję ogniw bateryjnych wiosną tego roku.

W Chinach ruszyła produkcja baterii we wspólnej fabryce z Geely

Kilka dni temu w chińskim Yibin w prowincji Syczuan rozpoczęła się pierwsza faza produkcji baterii we wspólnym projekcie CATL i Zeekr, marki będącej w portfolio Geely, firmy mającej dostarczyć w przyszłości technologie dla Izery.

Budowa fabryki w Yibin ruszyła w październiku 2020 roku. Zakład ma zajmować powierzchnię 33,3 ha i wytwarzać rocznie baterie o łącznej pojemności 15 GWh. W zakładzie ma się odbywać nie tylko produkcja, ale także serwisowanie zestawów akumulatorowych dla samochodów marki Zeekr. Całkowita wartość inwestycji to 8 mld juanów, czyli ok. 1,15 mld dolarów.

Równolegle CATL pracuje nad dalszym zwiększeniem swojej produkcji - po uruchomieniu wspólnego zakładu z Zeekr 19 grudnia już dzień później firma stworzyła joint-venture z kolejnym chińskim producentem samochodów, firmą Changan Automobile. Tu jednak szczegółów współpracy nie podano. CATL napisał jedynie, że odda do dyspozycji Changan Automobile swoje możliwości w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji, a także obsługi posprzedażnej baterii.

CATL nawiązuje współpracę z wieloma azjatyckimi producentami

Przy okazji można przypomnieć, że na początku grudnia koncern podpisał umową z Hondą, która zakłada dostawy baterii o pojemności w sumie 123 GWh dla elektrycznych aut Hondy produkowanych w Chinach pod marką e:N. Dostawy są przewidziane na lata 2024-2030.

W listopadzie tego roku CATL podpisał także umowę o współpracy z japońskim Daihatsu, a w październiku z wietnamską firmą Vin Fast.

W tym wypadku to nie tyle nawiązanie, co poszerzenie współpracy. Działający od 2017 roku wietnamski producent wykorzystuje już baterie CATL. Teraz chodzi o poszerzenie współpracy technologicznej, m.in. o wykorzystanie zaprojektowanego przez CATL podwozia typu skateboard, o nazwie CIIC.

Trudno się dziwić, że przy takiej operatywności CATL musi zwiększać moce. We wrześniu tego roku rozpoczęto budowę nowego zakładu, który ma zająć 113 hektarów. Wartość inwestycji to 14 mld juanów (ok. 2 mld dolarów).