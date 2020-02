Ceny akcji Tesli szybują od początku roku

Od początku 2020 roku ceny akcji Tesli podwoiły się, dzięki czemu wartość firmy jest większa niż General Motors i Volkswagena razem wziętych. W związku z tym możliwa jest dalsza ekspansja przedsiębiorstwa Elona Muska - ocenia w środę (4 lutego) agencja Bloomberga.

Musk zapytał we wtorek czasu lokalnego na Twitterze, czy firma powinna wybudować nową fabrykę w Teksasie. Jednocześnie zaprosił 31 mln śledzących jego profil do wzięcia udziału w ankiecie, w której jedynym pytaniem było "Giga Texas?" - odnoszące się do możliwości budowy Gigafactory w stanie w południowej części USA. W środę około 6 rano w Polsce ponad 80 proc. opowiedziało się za budową zakładów.

W styczniu prezydent USA Donald Trump wyraził nadzieję, że Musk zwiększy moce produkcyjne w kraju.

"On zbuduje w USA bardzo dużą fabrykę. (...) Musi tak zrobić, ponieważ mu pomagamy i dlatego musi pomóc nam" - mówił podczas wywiadu dla CNBC.

Na mocy porozumienia z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych (SEC) Musk musi uzgadniać treści publikacji na Twitterze z prawnikami.



