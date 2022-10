Ceny samochodów mogą nadal rosnąć, a produkcja zwalniać

Samochody są coraz droższe, a ich produkcja w Europie z roku na rok maleje. Niestety nie widać na razie symptomów poprawy sytuacji. Takie są wnioski z debaty na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

- Oczywistą rzeczą jest, że w świetle przepisów europejskich producenci starają się przede wszystkim oferować klientom samochody zero- i niskoemisyjne - powiedział Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w trakcie debaty „Motoryzacja - czas wielkiej zmiany”, która została zorganizowana w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

Za to motoryzacja spalinowa jest w odwrocie, który dodatkowo pogłębiają skutki pandemii COVID-19 oraz wojny na Wschodzie.

- Najpierw trafił nas covid i przerwane łańcuchy dostaw. Potem kryzys półprzewodnikowy. Wreszcie wojna w Ukrainie - stwierdził Jakub Faryś. - Pamiętajmy, że Rosja była dużym rynkiem zbytu i było tam trzydzieści kilka fabryk. Żadna z nich teraz nie działa.

Efekty są takie, że z roku na rok spada liczba produkowanych w Europie samochodów a ich ceny rosną.

- Kiedy to się naprawi? Nie wiem. Mamy ciągle bardzo niestabilną sytuację, jeśli chodzi o wojnę. Poza tym to co dzieje się na rynku gazu, rynku energii, powoduje bardzo duże nowe problemy w łańcuchach dostaw. Tak, jest kiepsko i kiedy będzie lepiej,trudno powiedzieć - ocenił Jakub Faryś.