Ceny używanych aut rosną, ich liczba spada

Mediana ceny samochodów używanych, które znalazły się w ofercie w listopadzie wzrosła o 500 zł do 29 900 zł, zaś ich liczba spadła o 10 703 pojazdy do 19 4511 – czytamy w raporcie AAA Auto.

Analiza opiera się o dane dotyczące sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

Jak podaje dyrektor generalna i prezes Aures Holdings Karolina Topolova, rynek samochodów używanych obecnie można przyrównać do huśtawki. O ile w październiku kupujący mogli wybierać auta z oferty o prawie 9 tys. pojazdów większej niż we wrześniu, to w listopadzie liczba oferowanych aut ponownie spadła o niemal 11 tys. aut. W ciągu całego roku ten spadek był jeszcze większy, ponieważ w listopadzie 2021 roku oferowano do sprzedaży 210904 samochody, czyli niemal o 16 400 aut więcej niż obecnie.

„Natomiast, pozytywnym sygnałem jest fakt, że sprzedawane samochody są młodsze i mają mniej przejechanych kilometrów. Oznacza to, że obserwowany przez nas trend od kilku miesięcy większego napływu młodych aut używanych, utrzymuje się” – podkreśla Karolina Topolova.

Mediana ceny samochodu używanego w listopadzie 2022 r. wyniosła 29 900 zł, mediana przebiegu - 179 000 km, a mediana rocznika produkcji - 11,8 lat.

„Oferty sprzedaży najczęściej prezentowały samochody z silnikami diesla - 95 764, przed autami z silnikami benzynowymi - 83 789. W następnej kolejności znalazły się auta napędzane LPG (10 881), hybrydowe (2972), elektryczne (1032) oraz CNG (71)” - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w listopadzie 2022 roku był Opel Astra - 5307 ofert samochodów, następnie Audi A4 - 4416 ofert oraz Volkswagen Golf - 3871 ofert.