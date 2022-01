Ceny używanych aut rosną jak szalone

Średnia cena używanego samochodu w Stanach Zjednoczonych wyniosła w listopadzie 29 011 dol. To aż o niemal 40 proc. więcej niż zaledwie 12 miesięcy wcześniej – wynika z danych Edmunds.com, na które powołuje się Associated Press.

W grudniu amerykański rząd poinformował, że inflacja konsumencka w ciągu 12 miesięcy, które zakończyły się w listopadzie, wzrosła o 6,8 proc., co oznacza największy skok od prawie 40 lat. Najważniejszym czynnikiem tego wzrostu, poza energią, były właśnie używane pojazdy. I chociaż wzrost cen używanych aut zwolnił, większość ekspertów twierdzi, że trend zawyżonych stawek prawdopodobnie nie ustąpi w dającej się przewidzieć przyszłości.



Zdaniem analityków to bezpośredni efekt wybuchu pandemii. Koncerny motoryzacyjne zawiesiły produkcję, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. W miarę spadku sprzedaży nowych pojazdów mniej osób handlowało używanymi samochodami. Jednocześnie zwiększony popyt na elektronikę ze strony osób, które pozostały w domach, skłonił producentów półprzewodników do przesunięcia dostaw z samochodów, które są uzależnione od takich chipów, na rzecz elektroniki użytkowej.

Kiedy szybsze niż oczekiwano odbicie gospodarcze zwiększyło popyt na pojazdy, fabryki samochodów próbowały przywrócić pełną produkcję. Ale twórcy chipów nie mogli zareagować wystarczająco szybko. Tymczasem wypożyczalnie samochodów i inni zarządcy flot, nie mogąc nabyć nowych pojazdów, sięgnęli po używane, pogłębiając w ten sposób niedobór na tym rynku.



Efekt? Po raz pierwszy ponad połowa amerykańskich gospodarstw domowych ma dochody mniejsze, niż to konieczne do zakupu używanego pojazdu w średniej cenie.



Aby kupić przeciętne używane auto i zaspokoić podstawowe wydatki, takie jak mieszkanie, żywność czy media, amerykańskie gospodarstwo domowe musiałoby zarabiać około 75 tys. dolarów rocznie przed opodatkowaniem. W 2020 r. średni dochód gospodarstwa domowego przed opodatkowaniem w Stanach Zjednoczonych wyniósł 67 521 dol., podaje Census Bureau.