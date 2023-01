Chcą tam zakazać sprzedaży nowych samochodów elektrycznych

Są niepraktyczne, wymagają wielkich inwestycji, zostawią szkodliwe odpady i zagrażają gospodarce stanu. Zgadliście – opartej na ropie naftowej. To powody, aby nie sprzedawać aut elektrycznych według parlamentarzystów z Wyoming.

Parlamentarzyści z Wyoming stworzyli „Wspólną rezolucję wyrażającą poparcie dla wycofania ze sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych w Wyoming do 2035 roku”.

Największym przemysłem stanu jest wydobycie ropy naftowej i gazu, druga na liście jest rafinacja ropy naftowej, a trzecia to sprzedaż paliw.

W Wyoming nie ma dopłat do aut EV, ale także nie ma infrastruktury ich ładowania.

Szóstka parlamentarzystów ze stanu Wyoming (4 senatorów i 2 kongresmenów) wystosowała „Wspólną rezolucję wyrażającą poparcie dla wycofania sprzedaży nowych pojazdów elektrycznych w Wyoming do 2035 roku”. Zachęcają w niej do zrezygnowania do 2035 roku ze sprzedaży w tym stanie samochodów elektrycznych, a mieszkańców i firmy namawiają, by takich aut nie kupowali. Na koniec zachęcają do przekazania kopii uchwały m.in. prezydentowi USA, szefom Senatu i Izby Reprezentantów, a także gubernatorom Wyoming i Kalifornii.

Argumentują to przede wszystkim znaczeniem segmentu ropy i gazu dla gospodarki Wyoming i tamtejszego rynku pracy. W tym wypadku zdecydowanie nie przesadzają. Według firmy analitycznej IBIS World PKB stanu Wyoming w ubiegłym roku wyniosło 36 mld dolarów. Największym przemysłem stanu jest wydobycie ropy naftowej i gazu, dające 18 mld dolarów przychodu, druga na liście jest rafinacja ropy naftowej, która dała 12 mld dolarów. Kolejne branże to sprzedaż paliw i wydobycie węgla – każda daje „jedynie” po 3,2 mld dolarów.

W Wyoming wszędzie jest daleko, a najdalej do ładowarek

Z drugiej strony kongresmeni wskazują, że przy odległościach koniecznych do przebycia w tym stanie i braku infrastruktury do ładowania samochodów wzdłuż autostrad pojazdy z napędem elektrycznym są tam niepraktyczne. Kongresmeni nazywają je wręcz nieszczęśliwym wypadkiem (misadventure), który dla funkcjonowania będzie wymagał wytworzenia ogromnych ilości energii i wykorzystania do budowy baterii metali ziem rzadkich, których lokalna, amerykańska podaż jest ograniczona, a które ostatecznie przyniosą w końcu dużo niebezpiecznych dla środowiska, a trudnych w recyklingu odpadów.

Parlamentarzyści z Wyoming podsumowują, że rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych kosztem pojazdów spalinowych będzie miało szkodliwy wpływ na społeczność tego stanu i będzie szkodliwe dla tamtejszej gospodarki i całego kraju, natomiast wycofanie aut elektrycznych ze sprzedaży ustabilizuje przemysł i pomoże utrzymać kluczowe dla kraju zasoby.

W zasadzie można by to wziąć za dowcip czy raczej deklarację polityczną – przede wszystkim amerykańscy parlamentarzyści z Wyoming zachęcają, a nie tworzą przepisów wkluczających z rynku samochody elektryczne. Po drugie to poplecznicy Donalda Trumpa, który dawno udowodnił, że nie można go poważnie traktować, przynajmniej „dopóki na urzędzie nie siędzie”. Poza tym termin zakazu aut elektrycznych odpowiada planowanym zakazom sprzedawania aut spalinowych w innych stanach, a w końcu kopię swojej propozycji kazali wysłać władzom Kalifornii, najbardziej aktywnego w kwestii nowych napędów stanu USA. Problem w tym, że to Wyoming, gdzie samochody elektryczne od dawna mają „pod górkę”.

Wyoming nie wspiera kupowania aut elektrycznych, tylko budowanie infrastruktury

Według wspierającej legislatorów stanowych organizacji National Conference of State Legislatures Wyoming należy do tych stanów, które nie mają żadnych mechanizmów wspierających sprzedaż aut elektrycznych, a tylko wsparcie Yellowstone-Teton Clean Cities, jednej z organizacji popierających transformację transportu, przy kupnie elementów infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Biorąc pod uwagę wskazane przez sześciu kongresmenów braki w infrastrukturze, w zasadzie odbierające sens kupowaniu samochodów elektrycznych trzeba powiedzieć, że Wyoming będzie potrzebowało wielu inwestycji, by wykorzystywanie tam aut elektrycznych zaczęło mieć sens.

Trzeba jednak spojrzeć na problem z innej strony. Rezygnacja ze spalinowego transportu w ciągu najbliższych 20 - 30 lat drastycznie zmniejszy zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz. Będzie to oznaczało konieczność zbudowania w Wyoming nowych gałęzi przemysłu, które będą w stanie wypełnić lukę w PKB, do której doprowadzi osłabienie przemysłu naftowego. Kto wie, czy zwrócenie na to uwagi nie jest najważniejszym skutkiem tej rezolucji.