Chemia chwyta za kierownicę. To będzie rewolucja w kosztach i cenach

Samochody elektryczne wyróżniają się przede wszystkim... ceną - przy czym na wielu rynkach to bariera jej rozwoju. Według najnowszych danych firmy McKinsey zastosowanie w samochodach nowego rodzaju chemii będzie prowadziło do znacznych redukcji kosztów elektrycznych aut. Motoryzacja wchodzi w nową erę.

Według McKinseya w latach 2024-2026 ruszy ponad 500 nowych programów badawczych związanych z napędami elektrycznymi. Podstawowy cel - wyższa efektywność.

W latach 2020- 2030 koszty zespołów napędowych pojedynczego samochodu elektrycznego mają spaść średnio z 10300 dolarów do 7 100 dolarów.

W ostatnich latach motorem rozwoju elektromobilności były firmy techniczne (producenci aut czy podzespołów samochodowych). Zdaniem firmy McKinsey w motoryzacji nadchodzi okres dominacji firm chemicznych, które będą miały największy wpływ na zmiany właściwości, a także kosztów elementów samochodów elektrycznych.

Regulacje wymuszające zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych w transporcie wraz z presją rynku na "zielone" rozwiązania powodują, że samochody elektryczne stały się dla niemal wszystkich producentów samochodów, a na pewno wszystkich wytwarzających auta na masową skalę, pierwszym polem rozwoju technologicznego.

Elektryki zajmą wkrótce ponad połowę rynku

Prognozy McKinsey Center for Future Mobility przewidują, że w 2030 roku samochody z napędem elektrycznych (zarówno bateryjne EV jak i hybrydy plug in PHEV) będą stanowić 55 proc. rynku nowych aut w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie ma to być w sumie 47 mln samochodów – 7 razy więcej niż w 2021 roku!

Najnowszy raport firmy McKinsey wskazuje, że to Chiny i Europa będą miejscami najszybszego wzrostu. W 2030 roku auta elektryczne (EV i PHEV) mają stanowić 60 proc. rynku europejskiego i 57 proc. chińskiego. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten ma wynieść 47 proc. Reszta świata za tym trendem podąża znacznie wolniej – w pozostałych krajach średnio te samochody mają stanowić 22 proc. rynku.

Tyle prognozy. A dziś? Samochody elektryczne są wciąż w stosunku do spalinowych mniej użyteczne, za to znacznie droższe. Jest nad czym pracować.

Według McKinseya w latach 2024-2026 ruszy ponad 500 nowych programów badawczych związanych z napędami elektrycznymi. I nie będzie to nagły wybuch aktywności. Analitycy firmy przypominają, że w tym roku rozpoczęto 166 takich programów, a w przyszłym ma ich ruszyć 195. W latach 2024-2026 ruszą kolejno 180, 176 i 184 nowe programy.

Koszt napędu elektrycznych aut spadnie o ponad jedną trzecią

Czym mają się zająć badacze, naukowcy i inżynierowie? Między innymi obniżką kosztów zespołów napędowych, które dziś mogą być nawet czterokrotnie wyższe niż w samochodach spalinowych. McKinsey wylicza te koszty na 10 300 dolarów w roku 2020, z czego 500 dolarów stanowił koszt zarządzania temperaturą, 1 400 dolarów to napęd (silnia, falownik i reduktor), a 8 400 dolarów to koszt zestawu baterii. W zarządzaniu temperaturą podobno nic wielkiego już się nie dokona i koszty tego systemu w latach 2025 i 2030 będą takie same, jak w 2020. Co do reszty - idą zmiany.

Analitycy wskazują, że do 2025 roku koszt napędu spadnie do 1 100 dolarów, a zestawu baterii do 6 600 dolarów. W roku 2030 cena napędu ma spaść o kolejne 100 dolarów, ale zestawu bateryjnego już o 1000 dolarów.

Mówiąc inaczej koszt napędu i baterii spadnie w ciągu dekady o 3 200 dolarów – niemal o jedną trzecią, przy czym dla napędu spadek wyniesie 20 proc., a dla baterii 30 proc.

Według McKinseya te redukcje w dużym stopniu będą wynikały z zastosowania nowych materiałów. Jako przykład podano falowniki. Obecnie wykorzystuje się w nich tlenek krzemu, którego zamiana na węglik krzemu ma dać 200 dolarów redukcji w całym systemie napędowym. To połowa kwoty, o jaką ma spaść koszt układu napędowego samochodu elektrycznego od 2020 do 2030 roku.

Będzie drożej, ale wydajniej, więc w sumie taniej

Przy czym nie jest to proste obniżenie kosztów. Samo zastąpienie związku krzemu doprowadzi do wzrostu ceny samego falownika o 100 dolarów (10 proc.), ale niższe straty ciepła i wyższa sprawność systemu ma zmniejszyć całość jego kosztów. „Branża pojazdów elektrycznych dokonuje znaczącego przejścia na droższą, bardziej wydajną technologię inwerterów o wyższej temperaturze, która będzie wymagała lepszych materiałów termicznych i izolacyjnych” - napisano w raporcie.

Lepszych materiałów na kable i izolacje samochody będą także potrzebowały po przejściu na wyższe napięcie (800 V), które okazało się lepsze od powszechniej dziś stosowanych systemów o napięciu 400 V.

Według innego raportu, firmy MarketsandMarkets rynek materiałów izolacyjnych dla samochodów elektrycznych od 2019 roku rośnie rocznie o 26,7 proc. i w roku 2024 ma sięgnąć wartości 4,2 mld dolarów. Przy czym tu wzrost jest napędzany nie tylko coraz wyższą jakością, ale także szybko rosnącymi potrzebami ilościowymi. Aut elektrycznych jest coraz więcej, rosnące zasięgi zwykle wynikają z większych zestawów bateryjnych, a to oznacza większe zapotrzebowanie na izolację.

Rynek wyspecjalizowanych materiałów dla elektromobilności (z pominięciem chemii cel bateryjnych) ma w roku 2030 osiągnąć wartość ponad 20 mld dolarów.

Zdaniem McKinsey możliwe do osiągnięcia redukcje kosztów i poprawa efektywności powodują, że teraz ciężar zmiany gatunkowej w motoryzacji przechodzi na firmy chemiczne, które powinny z tej szansy skorzystać.