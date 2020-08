Chile: pojazdy elektryczne do 2030 r. będą napędzały 79 proc. popytu na lit

Rozwijający się przemysł pojazdów elektrycznych w najbliższej zdominuje wydobycie litu. Produkcja akumulatorów samochodowych ma do 2030 r. pochłaniać 79 proc. wydobycie minerału, w porównaniu do ok. 24 proc. obecnego - szacuje chilijska agencja wydobywcza Cochilco.

Lit jest kluczowym materiałem w produkcji urządzeń i pojazdów elektrycznych. Niezwykle lekki i wysoce reaktywny metal wykorzystuje się w akumulatorach litowo-jonowych, których warianty stosuje się zarówno w smartfonach i laptopach, jak i w samochodach zelektryfikowanych.

W czwartkowym komunikacie Cochilco wskazuje, że tegoroczne zapotrzebowanie na lit do baterii samochodowych zostało ograniczone przez wybuch pandemii i związane z tym zakłócenia w łańcuchu dostaw i produkcji. Ze względu na to popyt tego sektora na minerał w 2020 r. szacowany jest na 75 tys. ton (24 proc. całkowitego wydobycia). W przeciągu dekady zużycie litu w branży motoryzacyjnej ma jednak drastycznie wzrosnąć. W 2030 r. produkcja samochodów na baterie ma pochłaniać ok. 1,4 mln ton litu (79 proc. prognozowanego wydobycia).

Chilijska rządowa agencja wydobywcza przewiduje także wzrost zapotrzebowania na lit w innych branżach, jednak znacznie bardziej ograniczony. Według szacunków Cochilco popyt na minerał związany z produkcją smartfonów i innych urządzeń ma wzrosnąć z 242 tys. ton obecnie do 377 tys. ton w 2030 r.

Jak zauważa agencja Reutera, ceny litu w ostatnich latach notowały spadki m.in. w związku z międzynarodowymi napięciami handlowymi oraz ograniczeniem dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych w Chinach. Efekt ten umocniła dodatkowo pandemia i związany z nią globalny kryzys gospodarczy. Mimo to Cochilco spodziewa się, że wobec rosnącego popytu ceny metalu ponownie umocnią się w okolicach 2025-2026 r.



Chile to obok Australii jedno z głównych światowych źródeł litu. Swoją pozycję na tym polu umacniają obecnie także Stany Zjednoczone i Argentyna.