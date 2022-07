Chińczycy detronizuję Teslę

Największy chiński producent samochodów elektrycznych BYD wyprzedził Teslę w globalnej sprzedaży. Gdy firma Elona Muska zmaga się z problemami w łańcuchach dostaw, jego chiński konkurent odnotowuje kilkukrotny wzrost sprzedawanych aut w porównaniu z rokiem poprzednim. BYD szykuje się do ekspansji na rynkach zagranicznych, lecz tam musi liczyć się z dużą rywalizacją ze strony innych graczy.

Dotychczas Musk nie wierzył w sukces BYD, twierdząc przy tym, że ich technologia nie jest zbyt solidna.

W ostatnim czasie widząc jak chiński producent zdołał zwiększyć swoją sprzedaż, amerykański miliarder zmienił zdanie.

Chiński rynek pojazdów elektrycznych jest dużo większy niż amerykański, co stwarza większe możliwości rozwoju dla globalnych producentów. Na tym jednak BYD nie poprzestaje.

Chińska grupa BYD, której jednym z największych udziałowców jest amerykański inwestor Warren Buffet, sprzedała 641 tys. pojazdów w pierwszej połowie bieżącego roku. Oznacza to 300-procentowy skok w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. Z kolei Tesla w tym samym czasie sprzedała 564 tys. pojazdów, odnotowując jedynie 46-procentowy wzrost. Tym samym BYD wyszło na czoło wyścigu o miano lidera w produkcji samochodów elektrycznych na świecie.

Tesla tłumaczy swoje chwilowe niepowodzenie zakłóceniami w łańcuchach dostaw i sprzedaży, w konsekwencji wprowadzanych w Chinach blokad i ograniczeń w podróżach. Te zmusiły ją do tymczasowego zamknięcia szanghajskiej gigafabryki. Również zakład w podberlińskim Grünheide musiał zostać okresowo zamknięty w związku ze złą organizacją pracy i niedoborem pracowników, co poskutkowało realizacją jedynie dziesięciu procent planu produkcji. W konsekwencji problemy te spowodowały 18-proc. spadek sprzedaży w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Dotychczas Musk nie wierzył w sukces BYD, twierdząc przy tym, że ich technologia nie jest zbyt solidna. W ostatnim czasie widząc jak chiński producent zdołał zwiększyć swoją sprzedaż, amerykański miliarder zmienił zdanie. BYD, którego większość fabryk jest zlokalizowana poza ośrodkami najmocniej dotkniętymi przez pandemiczne ograniczenia, był w ostatnim czasie w stanie podnieść produkcję. Firma ogłosiła także całkowite odejście od produkcji samochodów napędzanych wyłącznie silnikami benzynowymi, aby skupić się na produkcji zaawansowanych aut i ciężarówek elektrycznych z bateriami oraz hybrydowych typu plug-in.

Chiński rynek pojazdów elektrycznych jest dużo większy niż amerykański, co stwarza większe możliwości rozwoju dla globalnych producentów. Na tym jednak BYD nie poprzestaje. Plany rozwoju sieci sprzedaży chińskiego producenta w Europie, mającej rozpocząć się od Norwegii, zostały ogłoszone już w 2020 r. Z kolei w Australii BYD przyjął już ponad 3 tys. zamówień na swój nowy model suv-a Atto 3, co może uczynić go jednym z najlepiej sprzedających się pojazdów elektrycznych na tym rynku. W ubiegłym roku Chiny wyeksportowały ponad pół miliona pojazdów elektrycznych, z czego zaledwie 2 procent stanowiły marki chińskie. Wraz z planami BYD ten trend może się wkrótce zmienić.

Chiński producent nie powinien jednak spoczywać na laurach, gdyż musi liczyć się z zaostrzającą się konkurencją w segmencie pojazdów elektrycznych. BMW w ciągu najbliższych trzech lat planuje wprowadzić na rynek prawie tuzin nowych samochodów elektrycznych. Z kolei Ford chce zelektryzować całą swoją ofertę do 2030 roku. Również General Motors i Honda chcą, aby cała ich sprzedaż była zeroemisyjna odpowiednio do 2035 r. i 2040 r. To oznacza, że długodystansowe utrzymaniem się BYD na szczycie może być wyzwaniem.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma