Chińczycy przesiadają się do aut elektrycznych. Chce na tym skorzystać Elon Musk

Z danych za maj 2023 roku opublikowanych przez Chińską Federację Producentów Samochodów Osobowych (CPCA) wynika, że tym miesiącu sprzedaż aut przekroczyła 1,76 miliona, z czego 480 tysięcy to pojazdy z napędem elektrycznym.

Po okresie stagnacji spowodowanej pandemią Covid-19 i powszechnie występującymi brakami półprzewodników chiński przemysł motoryzacyjny złapał ponownie wiatr w żagle. Odbudował się także popyt wewnętrzny, między innymi za sprawą wprowadzenia rządowych dotacji do zakupu pojazdów elektrycznych.

Według danych opublikowanych przez Chińską Federację Producentów Samochodów Osobowych w maju łącznie sprzedano nieco ponad 1,76 miliona samochodów, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 28,6 procent. Z tej puli 480 tysięcy to były samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in, co oznacza o 48 procent więcej niż w maju 2022 roku.

Najwięcej samochodów różnych typów sprzedał chiński koncern BYD, który znalazł nabywców na 239 tysięcy aut, druga jest Tesla z wynikiem około 77 tysięcy aut.

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło ogólnokrajową kampanię mająca na celu zachęcenie jak największej liczby obywateli do zakupu samochodów z napędem elektrycznym. Do końca grudnia tego roku obowiązywać będzie program dotacji, a także pierwszy raz możliwe będzie sfinansowanie na terenach wiejskich budowy stacji ładowania pojazdów.

Dodatkowo podmioty gospodarcze będą mogły występować o ulgi podatkowe, jeśli przestawią swoją flotę aut spalinowych na elektryki.