Chińczycy wybudują fabrykę baterii o pojemności w sumie 100 GWh w węgierskim Debreczynie

Fabrykę cel i zestawów bateryjnych o łącznej pojemności 100 GWh rocznie zbuduje w węgierskim Debreczynie chińska firma Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL). Będzie to drugi zakład tej firmy w Europy, a przy okazji największa inwestycja w historii Węgier.

CATL zainwestuje 7.34 mld euro w fabrykę baterii na Węgrzech.

Fabryka będzie miała powierzchnię 221 hektarów i zapewni pracę 9 tys. osób.

Pierwszym odbiorcą ma być mercedes, ale nie podano terminu rozpoczęcia dostaw.

CATL napisał w komunikacie opublikowanym w piątek, że zainwestuje 7.34 mld euro w fabrykę, mogącą rocznie wyprodukować baterie o łącznej pojemności 100 GWh. Będzie to druga po Niemczech tego typu inwestycja chińskiego producenta w Europie. Ma produkować zarówno cele bateryjne, jak i gotowe zestawy.

W Niemczech fabryka budowana kosztem 1,8 mld euro ma produkować rocznie baterie o pojemności 14 GWh i zatrudniać 2000 osób. Pierwsze cele bateryjne mają z niej wyjechać w końcu tego roku.

Fabryka na Węgrzech będzie miała powierzchnię 221 hektarów i zapewni pracę 9 tys. osób. Znajdzie się w Southern Industry Park w Debreczynie.

Fabryka będzie blisko odbiorców

"Debreczyn znajduje się w sercu Europy, a dzięki bliskiej odległości od fabryk takich producentów jak Mercedes-Benz, BMW, Stellantis i Volkswagen, fabryka CATL pomoże firmie lepiej reagować na zapotrzebowanie europejskiego rynku na baterie, a także usprawnić globalną sieć produkcyjną oraz przyspieszyć e-mobilność i transformację energetyczną w Europie" - napisała w komunikacie chińska spółka.

Mercedes zapowiedział we własnym komunikacie, że będzie pierwszym odbiorcą baterii z Debreczyna z "największą wstępną wielkością zamówień", ale nie ujawnił, kiedy nastąpi rozpoczęcie dostaw i jakiej będą wielkości.

CATL deklaruje, że do produkcji będzie wykorzystywał energię z odnawialnych źródeł i zapowiada poszukiwanie lokalnego partnera do rozwijania produkcji energii z wykorzystaniem fotowoltaiki.

CATL chce stworzyć europejski łańcuch dostaw

W komunikacie CATL stwierdza również, że chce stworzyć "zrównoważony i oparty o zasady gospodarki cyrkularnej" łańcuch dostawców w Europie. Ma zamiar prowadzić rozmowy dotyczące lokowania przez partnerów firmy zakładów wytwarzających chemię i elementy do produkcji baterii w państwach europejskich.

Fabryka baterii w Debreczynie we wschodnich Węgrzech, którą ma wybudować chiński producent Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), będzie największym projektem inwestycyjnym w historii Węgier – poinformował w piątek parlamentarny sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Levente Magyar.

Elektromobilność główną osią węgierskiej gospodarki

"Rząd w Budapeszcie podjął właściwą decyzję otwarcia na Chiny, czyniąc z produkcji pojazdów elektrycznych główną oś rozwoju gospodarczego Węgier" - powiedział Magyar, cytowany przez agencję MTI.

Dodał również, że w momencie, kiedy wojna na Ukrainie wpędziła Europę w recesję, celem rządu węgierskiego jest utrzymanie kraju z dala od pogłębiającego się kryzysu. Według niego jest to możliwe dzięki utrzymaniu wzrostu gospodarczego poprzez przyciąganie wielkich inwestycji na Węgry.

CATL to lider w produkcji baterii litowo-jonowych, odpowiedzialny za jedną trzecią globalnego rynku. Firma rozważała lokalizację fabryki baterii w Polsce, ostatecznie jednak wybrała węgierski Debreczyn.

W końcu ubiegłego roku CATL dysponował mocami pozwalającymi wyprodukować 170,39 GWh baterii, a kolejnych 140 GWh było w budowie. Według zapowiedzi firmy do 2025 roku chce ona dysponować możliwościami produkowania rocznie baterii o łącznej pojemności 670 GWh.