Chińczycy zamierzają wykorzystać zakaz dla aut spalinowych w Europie

Firma NIO z Szanghaju podejmuje kroki w kierunku podbicia lukratywnego rynku samochodowego Europy. Strategia producenta z Chin doskonale wpisuje się w zakaz sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi, który będzie obowiązywał w państwach Unii Europejskiej od 2035 r.

NIO chce przyciągnąć klientów w Europie modelem subskrypcji i wymianą baterii, zaczynając od modelu NIO ET7. Firma ta zacieśnia również współpracę z niemieckimi producentami części samochodowych. Przykładem kooperacji jest plan produkcji kolejnego elektrycznego samochodu coupé we współpracy z niemieckim producentem ZF, który ma siedzibę w Badenii-Wirtembergii.

Strategiczną umowę o współpracy NIO i ZF podpisały 11 października bieżącego roku w Monachium. Wedle najnowszych danych auta klasy premium od NIO mają otrzymać w pełni elektryczny układ kierowniczy od ZF. Sedan NIO ET7 ma konkurować z luksusowymi sedanami Audi, BMW, Mercedesa i Tesli.

Warto także dodać, że najnowszej generacji samochody elektryczne tego chińskiego producenta mają być wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, w tym układu sensorów typu LiDAR.

Partnerstwo niemiecko-chińskie obejmuje również działania rozwojowe. Obie firmy planują wykorzystanie w konstrukcji samochodów produktów typu steer-by-wire, które będą wdrażane w elektrycznych samochodach klasy premium oferowanych przez NIO.

Jest to istotny krok w kierunku zaoferowania samochodów w pełni zautomatyzowanych. Steer-by-wire to technologia, za pomocą której polecenia kierowcy do układu kierowniczego następują całkowicie za pośrednictwem sygnałów elektronicznych, eliminując potrzebę mechanicznego połączenia między kierownicą a przednią osią. Wśród najważniejszych zalet tego rozwiązania wymienia się poprawienie bezpieczeństwa i komfortu, m.in. ułatwienie parkowania w ciasnych miejscach.

Mimo kontrowersji związanych z handlem z Chinami niemieckie firmy prężnie rozwijają współpracę z tamtejszymi koncernami, nie tylko w celach handlowych, ale także rozwojowych. Wedle oficjalnej informacji opublikowanej przez ZF “obie firmy zgadzają się na ścisłą współpracę i bezpośrednią wymianę informacji”.