Chińczycy zrobili silnik spalinowy, który o 90 proc. ogranicza emisję CO2

Chińska firma Guangzhou Automobile Group Co. poinformowała, że ​​opracowała pierwszy na świecie silnik samochodowy zasilany amoniakiem.

Innowacja ta ma na celu zmniejszenie diametralne emisji dwutlenku węgla do atmosfery - czytamy w serwisie wp.pl.

- Pokonaliśmy problem związany z trudnością szybkiego spalania amoniaku i wykorzystaliśmy to paliwo w przemyśle samochodów osobowych - powiedział dziennikarzom Qi Hongzhong z centrum badawczo-rozwojowego GAC.

- Warto zauważyć jego wartość dla społeczeństwa i zastosowań komercyjnych - dodał.

Chińskie przedsiębiorstwo opracowało 2-litrowy silnik, który może wydajnie spalać ciekły amoniak w bezpieczny sposób. Jak przekazał Qi, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom silnik osiąga 120 kilowatów mocy przy 90-procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami - poinformował portal wp.pl.

Już w 2021 roku japoński producent okrętów Imabari Shipbuilding zapowiedział, że ma w planach stworzenie komercyjnego modelu statku napędzanego amoniakiem (NH3) do 2026 roku.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej do 2050 r. amoniak ma odpowiadać za ponad 46 proc. całej energii zużytej w transporcie morskim.

Amoniak, jak czysty wodór, podczas spalania nie emituje dwutlenku węgla. W porównaniu z czystym wodorem wypada lepiej, ponieważ warunki jego przechowywania i transportu są znacznie łatwiejsze. W celu bezpiecznego transportu wodór musi zostać schłodzony do -253°C. Dla porównania amoniak w stanie ciekłym wymaga schłodzenia jedynie do -33°C. Ponadto spalany wodór emituje ok. 2 razy mniej energii niż amoniak.