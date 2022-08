Chiński BYD przygotowuje europejską ofensywę

Po udanym starcie w Norwegii chiński BYD chce wejść także na rynki Unii Europejskiej. Pierwsze samochody mają się pojawić w sprzedaży jeszcze w tym roku. Na pierwszy ogień idzie sprawdzony w Norwegii 7-miejscowy SUV, a także kompaktowy crossover i sportowy sedan. Wszystkie wyłącznie elektryczne.





Dostawy pierwszych aut ruszą w ostatnim kwartale roku.

Samochody mają ponad 400 km zasięgu i ładują się do 80 proc. baterii w pół godziny.

Gamę „europejskich” aut BYD pokaże podczas salonu w Paryżu.

Chińska firma BYD jest w Europie znana ze swoich elektrycznych pojazdów. Jest obecna w Europie już od 1998 roku. Dotąd jednak były to autobusy. Najpierw sprowadzane z Chin, a potem także produkowane w Europie. Od 2016 roku firma ma fabrykę w węgierskim Komarom (start produkcji w 2017 roku), a od 2015 roku produkuje także autobusy wspólnie z brytyjską firmą Alexander Daniels.

Przez pewien czas BYD był liderem na europejskim rynku elektrycznych autobusów, a teraz pozostaje na podium, ustępując pola Solarisowi. W Chinach BYD jest jednak olbrzymim koncernem, który zaczynając od baterii przeszedł do produkowania nie tylko autobusów, ale samochodów osobowych, ciężarowych, wózków widłowych i pociągów.

Do Europy tylko elektryki

W Chinach koncern produkuje samochody z różnymi wersjami napędów. Do Europy ma jednak zamiar wprowadzać tylko wersje elektryczne. Jak dotąd BYD wyprodukował ponad 1,9 mln aut w segmencie NEV (Nev Energy Vehicles) – hybryd lub aut całkowicie elektrycznych, a także 70 000 elektrycznych autobusów. W Europie zamówiło je ponad 100 miast w 20 krajach. W sumie w czerwcu tego roku jeździło ich po europejskich drogach ponad 2600. BYD chwali się zwłaszcza 400 autobusami wykorzystywanymi przez operatorów ze Skandynawii, ze względu na trudne dla elektrycznych aut warunki klimatyczne, jakie muszą one tam wytrzymać.

Od Skandynawii także BYD rozpoczął swoją europejską ekspansję. Pierwsza setka SUV o nazwie Tang przypłynęła do tego kraju w czerwcu ubiegłego roku. Do grudnia sprzedaż tych aut w Norwegii przekroczyła 1000 sztuk, a w lipcu tego roku był to już model nr 2 na tamtejszym rynku.

Podczas tegorocznego salonu samochodowego w Paryżu DYB zamierza pokazać trzy swoje elektryczne modele, które chce jeszcze jesienią tego roku wprowadzić na europejski rynek.

Trzy wybrane modele

Jednym z nich jest właśnie Tang, siedmiomiejscowy SUV, który dzięki dwom silnikom elektrycznym ma napęd na 4 koła. Silniki o łącznej mocy 516 KM dają mu przyspieszenie do 100 km/h w 4,6 sekundy. Zestaw baterii o pojemności 86,4 kWh ma zapewnić zasięg do 400 km.

Kolejny model, Han, to sedan o sportowej charakterystyce. Chodzi przy tym nie tylko o wygląd, ale także zapewniający napęd na wszystkie koła układ napędowy o mocy 516 KM, potrafiący rozpędzić to auto do 100 km/h w 3,9 sekundy. Pojemność baterii to 85,4 kWh, a zasięg 521 km.

Ostatni model to kompaktowy crossover Atto 3 z silnikiem o mocy 207 KM (od 0 do 100 km/h rozpędza się w 7,3 sekundy) i bateriami o pojemności 60,48 kWh (zasięg 420 km).

Wszystkie trzy na ładowanie od 30 do 80 proc. pojemności baterii potrzebują pół godziny.

BYD chce wejść do Europy poczynając przede wszystkim od Skandynawii, Niemiec i Beneluksu. Ma już podpisane umowy z dealerami w Szwecji, Danii, Niemczech i Holandii. Pierwsze dostawy mają ruszyć w czwartym kwartale tego roku.

