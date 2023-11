Chiński producent luksusowych elektryków rusza na podbój Europy. Ma asa w rękawie

Nio, chiński producent aut elektrycznych, rozważa utworzenie w Europie sieci dealerów samochodowych, aby zwiększyć sprzedaż na naszym kontynencie. Nie odstraszają go nawet potencjalne, dodatkowe cła na chińskie pojazdy elektryczne na terenie Unii.

Nio ma ambicje stania się jedną z wiodących marek luksusowych na rynku samochodów elektrycznych.

Chiński producent w Europie nie będzie miał jednak łatwej ścieżki rozwoju.

Jedną z opcji na europejski rynek może być wprowadzenie taniego modelu elektryka, który wygrałby rosnącą konkurencję niską ceną.

Rynek samochodów elektrycznych rozrasta się z każdym kwartałem, a coraz większą rolę odgrywają na nim producenci z Chin, którzy doświadczenie zdobyli na trudnym i konkurencyjnym rynku Państwa Środka.

Nio już jest w Europie. Teraz szykuje się do mocnej ekspansji

Nio, chiński producent aut elektrycznych, w 2021 r. pojawił się w Norwegii, gdzie pierwszą siedzibę firmy otworzono we wrześniu w Oslo. Od 2022 r. firma rozwija sprzedaż na rynku Niemiec, Holandii, Szwecji i Danii.

Model Nio ET5 można w tej chwili kupić w Niemczech, a widełki cenowe wahają się między 49 a 53 tys. euro. Cena samochodu różni się w zależności od tego, czy baterię wypożyczymy, czy kupimy razem z autem. Model Nio ET7 z własną baterią może kosztować już między 82 a 100 tys. euro.

Nio ma ambicje, by należeć do wiodących marek luksusowych na rynku samochodów elektrycznych. Salony chińskiego producenta są wyposażone nie tylko w salę z wystawionymi autami, ale znajdują się tam również odrębne, eleganckie pokoje do spotkań. W takim obiekcie Nio w Wuhan można nawet zorganizować przyjęcie urodzinowe i wydarzenia rodzinne, a nawet... odbyć lekcję jogi.

Jeśli wizja Nio house zostanie przeniesiona na grunt europejski, wielu deweloperów w Europie może rozważyć również przearanżowanie swoich przestrzeni.

Na europejskim rynku elektryków robi się tłoczno

Nio w Europie nie będzie miał jednak łatwej ścieżki rozwoju. Na rynek europejski wchodzą lub już weszły inne chińskie firmy, jak Xpeng, Zeekr (Geely) i BYD, które także żywią duże nadzieje na rozwój sprzedaży na Starym Kontynencie.

Motywacją do większej ekspansji zagranicznej stał się spadek sprzedaży samochodów elektrycznych w Chinach i wykańczająca konkurencja między firmami na rodzimym rynku. Europa zdaje się być watem ratunkiem dla chińskich producentów.

Nio planuje wiele zmian mających na celu podniesienie konkurencyjność aut. Poza rozwojem sieci sprzedaży zamierza także eksport na rynek europejski tanich pojazdów elektrycznych pod nową marką.

