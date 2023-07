Chińskie auta zalewają rosyjski rynek

Rosja stała się pierwszym rynkiem zbytu dla chińskich samochodów. Chiny wyeksportowały w tym roku więcej pojazdów do tego kraju niż gdziekolwiek indziej, zapełniając pustkę po wycofaniu się zachodnich producentów po ataku Rosji na Ukrainę.

Od stycznia do maja 2023 roku Chiny wysłały do Rosji około 287 tys. pojazdów, a więc aż dwa razy więcej niż Meksykowi, który był pierwszym rynkiem eksportowym Chińczyków, jeśli chodzi o auta w zeszłym roku. W 2022 roku do Meksyku trafiło 159 tys. chińskich pojazdów, a do Rosji 162 tys.

Trzema głównymi chińskimi markami wysyłającymi auta do Rosji są państwowy Chery Automobile, Zheijang Geely Holding Group i Great Wall Motor. Razem wyeksportowały tam aż 1/3 wszystkich pojazdów.

Najpopularniejszymi modelami są sportowy Chery Tiggo 7 Pro, Coolray marki Geely czy auta z serii Haval Great Wall’a.

Dwie ostatnie marki Ukraina wpisała na listę firm sponsorujących wojnę.

Najwięksi producenci samochodów jak Toyota czy Volkswagen wycofały się z Rosji, w wyniku nałożonych na nią sankcji po jej ataku na Ukrainę. Inni producenci, jak Renault czy japoński producent Uniqlo, wyszli z Rosji pod wpływem bojkotu konsumenckiego.

Popytowi na chińskie auta w Rosji pomaga również fakt, że Rosjanom brakuje komponentów do produkcji własnych pojazdów, przez co zatrzymują produkcję w swoich fabrykach, jak ma to miejsce na przykład w fabryce Łady. Rosjanie pozostają więc niejako skazani na chińską motoryzację.