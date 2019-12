Chińskie banki udzielą Tesli miliardowej pożyczki

Amerykański koncern motoryzacyjny Tesla otrzyma od grupy chińskich banków gwarantowaną pożyczkę w wysokości 1,29 mld dolarów (9 mld juanów) – wynika z dokumentów złożonych przed organem regulacyjnym. Firma podpisała także zgodę na 2,25 mld juanów pożyczki odnawialnej.

Wsparcia finansowego amerykańskiemu producentowi samochodów elektrycznych klasy premium udzielą China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (AgBank), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) i Shanghai Pudong Development Bank - podała agencja Reutera.

Tesla poinformowała, że obie pożyczki zostaną wykorzystane na cele fabryki w Szanghaju. Agencja przypomniała jednak, że producent pojazdów elektrycznych może również wykorzystać część nowego wsparcia finansowego na spłatę poprzedniego zadłużenia.

Jak wynika z dokumentów przedstawionych amerykańskiej komisją papierów wartościowych i giełd (SEC, ang. Securities and Exchange Commision), chińskie banki już wcześniej w 2019 r. zaoferowały Tesli pożyczkę wykorzystania 3,5 mld juanów, z treminem spłaty 4 marca 2020 r. - przypomniał Reuters.

Produkcja w szanghajskiej fabryce, której budowę rozpoczęto w styczniu 2019 r., została już uruchomiona. Zgodnie z założeniami, do końca 2019 r. zakład ma produkować tygodniowo co najmniej tysiąc Tesli Model 3. Firma szacuje, że roczna wydajność fabryki w pierwszym etapie wyniesie 250 tys. pojazdów rocznie (ok. 4, 8 tys. tygodniowo), w tym 150 tys. egzemplarzy Modelu 3.

Gigafactory w Szanghaju jest najważniejszym zagranicznym przedsięwzięciem amerykańskiego producenta. Zakład ma być odpowiedzią na ambicje zwiększenia sprzedaży pojazdów marki na największym na świecie rynku motoryzacyjnym.

Koncern poinformował na początku grudnia, że otrzyma krajowe dofinansowanie na pojazdy Model 3 budowane w fabryce w Chinach. Ministerstwo przemysłu i technologii informacyjnych w Pekinie poinformowało wcześniej o wpisaniu Modelu 3 produkowanego w fabryce Tesli w Szanghaju na listę projektów rekomendowanych do subwencji dla pojazdów z napędem alternatywnym (hybrydy typu plug-in, samochody w pełni elektryczne i z napędem wodorowym).