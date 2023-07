Chińskim autom ciężko będzie przebić "iPhone'a elektryków". Ale mogą zawalczyć o rynek

Chińskie samochody elektryczne stopniowo zyskują na popularności, choć wciąż budzą mieszane uczucia wśród kupujących. Daleko im ciągle do marek bardziej rozpoznawalnych rywali. Ich ceny w porównaniu z konkurencję też nie są aż tak atrakcyjne. Jak mogą zatem zawalczyć o rynek?

Chińskie elektryki są coraz popularniejsze, a ich ceny są na tle europejskich rywali atrakcyjne - tak przynajmniej twierdzą dealerzy, którzy postanowili oferować marki z Dalekiego Wschodu.

Według Katarzyny Siwek z wirtualnego salonu samochodowego Carsmile ceny są w najlepszym wypadku porównywalne. Bez odpowiedniego marketingu wyroby chińskiego przemysłu motoryzacyjnego nie zyskają masowej popularności.

To cena stanowi największą zachętę do zakupu auta elektrycznego, zwłaszcza jeśli pozwala skorzystać z rządowej dopłaty. Zyskuje na tym Tesla, która od kilku miesięcy prowadzi agresywną politykę cenową.

Elektryczne "chińczyki" stopniowo zyskują popularność w Polsce, czego przykładem może być chociażby obecność modelu Seres 3 na 4. miejscu w rankingu najpopularniejszych aut z dotacją opracowanym przez Carsmile.

Zanim chińskie auta podbiją rynek, minie dużo czasu. Są ku temu 3 powody

W rozmowie z portalem WNP.PL Dariusz Sokoła, przedstawiciel dealera samochodowego, firmy Auto-Gazda stwierdził, że ceny chińskich elektryków są na tle europejskiej konkurencji są atrakcyjne, a różnica w cenie między porównywalnymi modelami to ok. 30 do 70 tys. zł.

Jak jednak twierdzi Katarzyna Siwek z wirtualnego salonu samochodowego Carsmile, nie licząc ofert promocyjnych, auta chińskie mają zbliżone ceny do aut znanych producentów. Jak ocenia, to za mało, żeby skusić nabywcę, zwłaszcza gdy "iPhone elektryków", czyli Tesla, prowadzi w tym samym czasie bardzo agresywną politykę cenową.

- Aby Polacy czy szerzej, Europejczycy, chcieli masowo kupować auta zupełnie nowych i nieznanych im marek, konieczna jest duża zachęta cenowa. Jest to sytuacja podobna do rynku telefonów komórkowych, gdzie nabywca raczej nie wybrałby chińskiego smartfona, jeśli w tej samej cenie mógłby kupić iPhona - zauważa Katarzyna Siwek.

Samą obecność Seresa 3 w zestawieniu przygotowanym przez Carsmile Katarzyna Siwek uważa za jednostkowy przypadek. Według niej do tego, by chińskie elektryki faktycznie podbiły polski rynek, jeszcze daleka droga.

- Chińskie marki są nowe, chińskie produkty generalnie nie mają najlepszej opinii wśród użytkowników, zatem, aby ich przekonać, konieczne są szeroko dostępne usługi serwisowe na wysokim poziomie - dodaje Siwek.

Przedstawicielka Carsmile mówi też, że do przebicia się do świadomości użytkowników chińskie marki potrzebują zakrojonej na szeroką skalę kampanii edukacyjnej i promocyjnej, dedykowanej elektromobilności jako takiej i tym markom w szczególności.

Problem ten dostrzegają dealerzy, którzy w swojej ofercie już teraz mają takie pojazdy. Jak wskazał w rozmowie z WNP.PL Dariusz Sokoła z Auto-Gazda, firma, którą reprezentuje, główny nacisk kładzie aktualnie właśnie na działania marketingowe w celu zwiększenia świadomości oferty chińskich pojazdów.

Tesla ma siłę marki, a dodatkowo atakuje obniżkami. Trudno jej będzie zagrozić

Biorąc pod uwagę strategię cenową, którą Tesla wdrożyła kilka miesięcy temu, wyniki rankingu nie są zaskoczeniem. Model 3 osiągnął najwyższą pozycję w zestawieniu, podczas gdy model Y uplasował się na trzecim miejscu. Jest wyraźnie widoczne, że użytkownicy wykazują duże zainteresowanie tymi dwoma modelami Tesli.

Razem zdobyły one imponujące 40 proc. wszystkich głosów oddanych przez użytkowników Carsmile wśród 20 najpopularniejszych samochodów elektrycznych pod względem preferencji dotyczących wynajmu. Pozostałe rozproszone 60 proc. głosów przypadło na 18 modeli elektrycznych z dotacją, które zajęły niższe pozycje w rankingu.

- Analizując wyniki decyzji zakupowych internatów poszukujących elektryka z dotacją, widzimy wyraźnie, że kierują się oni siłą marki Tesla. Ponieważ jednocześnie ta głęboko zakorzeniona w świadomości użytkowników marka agresywnie walczy o klienta ceną swojego produktu, zdołała uzyskać znaczącą przewagę, wręcz dominację rynkową, co jest ogromnym wyzwaniem dla konkurencji - ocenia wiceprezes Carsmile Michał Knitter.

Podobnego zdania jest Dominik Matusik z firmy Plichta Electric, zajmującej się sprzedażą samochodów elektrycznych, który uważa, że działania Tesli mogą pobudzić innych producentów do obniżenia cen oferowanych elektryków. Te, jak twierdzi Matusik, są obecnie za wysokie, co nie pomaga im zwiększyć swojego udziału w rynku.

Na drugim miejscu opracowanego przez Carsmile rankingu znalazła się Dacia Spring, najtańszy elektryk w zestawieniu. Ciekawostką jest też obecność tuż za podium chińskiego elektryka – modelu Seres 3. Czwarta pozycja tego mało znanego w Polsce auta może dziwić. W ocenie analityków Carsmile jest ona spowodowana atrakcyjną ceną.

Polska jest sporym rynkiem, jeśli chodzi o sprzedaż aut w Europie. Ale nie dotyczy to elektryków

Polska zajmuje 6. miejsce w Europie pod względem sprzedaży samochodów ogółem i odległe 28., jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych. Udział samochodów elektrycznych w rynku oscyluje w okolicach 3 proc. W porównaniu do innych krajów, takich jak Rumunia, Estonia czy Słowacja, gdzie ten wskaźnik wynosi od 6 do 9 proc., Polska wypada słabo.

- Limit umożliwiający uzyskanie dotacji ma ogromny wpływ na rynek, czyli na to, jak poszczególne marki kształtują swoją politykę cenową. Starają się one tak konfigurować ofertę, aby przynajmniej najniższa wersja modelu "łapała się" na dotację. Widać czasem, że ta najniższa wersja jest uboga, ma słabą baterię, nabywcy się na nią ostatecznie nie decydują, ale magia dotacji działa, potrafi ściągnąć uwagę klienta - ocenia szef działu zamówień aut w Carsmile Sylwester Łagowski.

W przypadku Tesli dwie wersje modelu 3 oraz najtańsza wersja modelu Y kwalifikują się do otrzymania dotacji, przy czym mowa o cenach katalogowych. Podobnie jest w przypadku Skody Enyaq, gdzie dopłatę można uzyskać dla każdej konfiguracji z baterią o pojemności 58 kWh, a także dla niektórych konfiguracji z baterią o pojemności 77 kWh.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Audi Q4 e-tron, gdzie aby skorzystać z dopłaty, trzeba zgodzić się na słabszą baterię i napęd tylko na tylną oś. Warto jednak zaznaczyć, że marka ta obecnie aktywnie stara się przyciągnąć klientów atrakcyjnymi cenami i wiele można "wytargować" podczas negocjacji z dilerem. Natomiast w przypadku VW ID.4 cena katalogowa najbardziej zaawansowanej wersji przekracza limit cenowy, który jest warunkiem otrzymania dotacji.

Podobne stanowisko w kwestii cen przedstawia Dominik Matusik z Plichta Electric. Polacy, jego zdaniem, potrzebują zachęt finansowych, aby podjąć nowe działania.

- Wprowadzenie dopłat do aut elektrycznych jest praktykowane na całym świecie od wielu lat, co przyczyniło się do zwiększenia liczby takich pojazdów na norweskich drogach. W przypadku Polski, gdyby ceny samochodów elektrycznych były porównywalne z cenami samochodów spalinowych, z pewnością zwiększyłoby to ich popularność w naszym kraju - ocenił w rozmowie z WNP.PL Matusik.