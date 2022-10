Chiny są już drugim największym eksporterów samochodów na świecie

Od stycznia do września Chiny dostarczyły na rynki zagraniczne łącznie 2,11 mln pojazdów. Tym samym wyprzedziły dotychczasowego lidera pod tym względem Niemcy.

Od stycznia do września 2022 r. Chiny dostarczyły na rynki zagraniczne łącznie 2,11 mln pojazdów – podał dziennik Yicai Global, powołując się na Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego. Oznacza to wzrost eksportu w ujęciu rocznym o 55,5 proc.

Eksport Niemiec w omawianym okresie wyniósł 1,91 mln samochodów. Na pierwszym miejscu jest Japonia.

Co ciekawe, eksport napędzają głównie samochody z napędem elektrycznym. Profity chińskiej branży motoryzacyjnej przynosi to, że państwo to jest największym na świecie producentem samochodowych baterii i komponentów do nich.

Pomimo awansu Chin na drugie miejsce eksport pojazdów jest wciąż niski w porównaniu ze sprzedażą krajową.

Całkowita sprzedaż samochodów w okresie styczeń-wrzesień tego roku w Chinach wyniosła 19,47 mln sztuk, o 4,4 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku. Dodatnią dynamikę odnotowano również w produkcji. W pierwszych trzech kwartałach w przedsiębiorstwach w kraju zmontowano 19,63 mln pojazdów. Tempo wzrostu w ujęciu rocznym wyniosło 7,4 proc.