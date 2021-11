Chłodzone cieczą kable skrócą ładowanie elektryków do 5 minut

Ford i amerykański Uniwersytetu Purdue pracują wspólnie nad patentem przewodu, który może według nich zapewnić tak szybkie ładowanie samochodów elektrycznych, jak tankowanie aut spalinowych. Wykorzystanie cieczy jako czynnika chłodzącego w radykalny sposób ma zmienić technologię i skrócić czas ładowania pojazdów elektrycznych.

Bateria pełna w 5 minut

Metoda z kosmosu

Czas ładowania pojazdu elektrycznego może się znacznie różnić – od 20 minut na stacji do godzin z domowej ładowarki. Często to źródło obaw ludzi, którzy rozważają zakup pojazdu elektrycznego – uważa Issam Mudawar.Chłodzone jego sposobem kable mogłyby zapewnić ładowanie samochodu w 5 minut.Czytaj także: Przybywa elektryków - w salonach i na drogach. Wybór jest coraz trudniejszy Naukowcy z Uniwersytetu Purdue uważają, że chłodzone cieczą przewody sprawdzą się doskonale nie tylko w elektromobilności, ale także przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym.Metoda znana jest od lat, ale na razie metoda działa tylko w laboratorium. Issam Mudawar z zespołem przy współpracy z NASA testował już swe rozwiązania w stanie nieważkości i zapewnia, że jego laboratorium zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat rozpocząć testy prototypowego przewodu ładującego.Według komunikatu Forda przewód umożliwiający szybkie ładowanie trafi na rynek dopiero po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych, lecz przez ostatnie 37 lat Mudawar doskonalił metody efektywnego chłodzenia elektroniki, wykorzystując lepsze właściwości radiacyjne cieczy po doprowadzeniu do punktu parowania.Ford angażuje się aktywnie w badania nad akumulatorami i pojazdami elektrycznymi od czasów Henry'ego Forda i Thomasa Edisona.- Zarejestrowaliśmy ponad 2500 amerykańskich patentów, związanych z technologiami elektryfikacji napędów i dysponujemy ponad 4000 kolejnych wniosków patentowych, oczekujących na rozpatrzenie. Idealnie uzupełniamy się we współpracy z profesorem Mudawarem i jego studentami, którzy pomagają nam w poszukiwaniu przyszłych rozwiązań w zakresie ładowania - powiedział Ted Miller, kierownik ds. podsystemów elektryfikacji i badań nad zasilaniem w Fordzie.