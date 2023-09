W Jaworznie trwa przetarg na teren, na którym ma powstać fabryka samochodów Izera. Dziś więc przekonamy się, czy Izera faktycznie wygra przetarg, czy też z przygotowanego dla niej gruntu skorzysta ktoś inny. A wszystko to w cieniu "afery" po kontroli NIK.

Jeszcze dziś powinien się zakończyć przetarg, który wyłoni nowego właściciela gruntów pod fabrykę Izery.

Prezes Electromobility Poland zapowiadał, że w razie przegranej w Jaworznie spółka ma lokalizacje alternatywne.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała spółkę, choć przyznała, że się na tym nie zna i nie będzie badać działań Electromobility.

Teren dla Izery od dawna jest przedmiotem licznych komentarzy - z jednej strony jest las, którego wycięcie boli ekologów, z drugiej była specustawa dotycząca gruntów dla przemysłu, nazwana - nie wiadomo dlaczego - Lex Izera (głównym beneficjentem wcale nie była Izera, a większość terenów objętych ustawą leży w Świętokrzyskiem), a w końcu była ciągnąca się procedura.

Jaworzno na miejsce budowy fabryki wybrano już w grudniu 2020 roku. W kolejnym roku wybuchła dyskusja co do tego, czy fabryka Izery powstanie w miejscu wyciętego lasu, czy tylko w miejscu oczyszczonym z nasadzeń, które nie przyjęły się na terenach poprzemysłowych.

Wreszcie okazało się, że działka należy nie do miasta, tylko do Lasów Państwowych. Sporządzono więc wspomnianą specustawę (Lex Izera), która miała ułatwić przekazywanie takich terenów pod inwestycje. Choć Izera dała ustawie nazwę, to przyspieszenia jakoś nie widać. Pierwotnie grunty miały zostać przejęte w początku 2022 roku, a mamy koniec III kwartału 2023 i dopiero trwa przetarg.

Najwyższa Izba Kontroli przez pół roku szukała w firmie faktów znanych z prasy

W ubiegłym tygodniu dyskusję wokół Izery rozgrzała Najwyższa Izba Kontroli, podając do wiadomości wyniki półrocznej kontroli w spółce. Choć w ostatnich Latach NIK udowodniła, że potrafi patrzeć władzy na ręce, to tym razem sprawa wyszła dość groteskowo.

Najwyższa Izba Kontroli w czasie półrocznego sprawdzania spółki ustaliła kilka rzeczy znanych od dawna z prasy, a już w trzecim akapicie podanej do publicznej wiadomości informacji o swoich działaniach stwierdziła, że... nie umie skontrolować firmy, że się na tym nie zna.

Konkretnie mam na myśli ten akapit: "Podając wyniki kontroli do publicznej wiadomości, NIK podkreśla, iż wyrażone oceny oraz sformułowane uwagi i wnioski nie odnoszą się do biznesowej zasadności realizacji projektu, jego parametrów technicznych oraz celowości działań podejmowanych przez ww. spółkę prawa handlowego, co pozostaje poza zakresem kompetencji kontrolnej NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej".

Co więc ostatecznie ustaliła NIK? Po pierwsze, że sprawa się nadmiernie ciągnie (to jedno zdanie NIK rozpisała oczywiście na kilka wątków), o czym wszystkie możliwe media piszą od kilku lat. Po drugie, że spółka dostała pieniądze z Funduszu Reprywatyzacji i w zasadzie trudno powiedzieć, dlaczego stamtąd, o czym media pisały już w czasie, gdy spółka dostawała te pieniądze, bo nie było to żadną tajemnicą.

Najbliższe tygodnie mogą przyspieszyć działania spółki

W najbliższym czasie można się spodziewać dwóch ważnych dla Izery wydarzeń. Pierwszym będzie dzisiejszy przetarg, którego Izera może przecież nie wygrać, bo taka jest istota przetargu, że nie wiadomo (a przynajmniej nie powinno być wiadomo) kto go wygra, dopóki nie zostanie zakończona procedura. Prezes Electromobility Poland zapowiadał, że w razie przegranej spółka ma lokalizacje alternatywne.

Drugim ma być oczekiwane od wielu miesięcy i zapowiadane od tygodni podpisanie umowy między dwoma rządowymi agencjami, które zapewnią spółce połowę kwoty na budowę fabryki z KPO. Teren plus połowa finansowania umożliwi montaż dalszej części finansowania lub też przekonanie do udziału w tej inwestycji koncern Geely, który jest dostawcą technologii dla Izery i szuka możliwości produkcji swoich aut w Europie.