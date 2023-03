Coraz mniej Polaków może pozwolić sobie na nowe auto. Horrendalne wzrosty cen

Średnio nowe auto osobowe kosztuje w Polsce już prawie 100 tys. zł. Sprzedaż wprawdzie rośnie, ale przede wszystkim dzięki temu, że nowe pojazdy kupują firmy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czołówce najchętniej kupowanych aut od kilku lat znajdują się Toyota Corolla, Toyota Yaris, Kia Sportage, Dacia Duster oraz Skoda.

Podwyżki cen od prawie 50 proc. do prawie 100 proc.

- Sytuacja gospodarcza od wielu lat odbija się na kosztach wszystkich dóbr, także samochodów. W ciągu ostatnich pięciu lat poszczególne koncerny podnosiły ceny swoich aut według własnego uznania. Najstabilniejsze wzrosty notowała Skoda, która podniosła ceny pojazdów łącznie o niespełna 50 proc. Największe podwyżki natomiast wprowadziła Dacia w przypadku modelu Duster, którego cena wzrosła łącznie prawie dwukrotnie, choć - jako jedyny model w klasie aut rodzinnych - wciąż kosztuje mniej niż 100 tys. zł. Niestety na nowe auta może sobie pozwolić coraz mniej osób prywatnych, co z resztą potwierdzają statystyki - komentuje Przemysław Gąsiorowski, ekspert serwisu autobaza.pl.

Jak podaje Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK), w lutym liczba zarejestrowanych aut osobowych wzrosła o blisko 15 proc. rok do roku (38 525 szt.) oraz o prawie 10 proc. w stosunku do liczby rejestracji w styczniu. Łączne dane za pierwsze dwa miesiące 2023 r. wykazują wzrost sprzedaży nowych aut o ponad 17 proc. rok do roku. Istotne jednak jest, że zdecydowana większość transakcji została dokonana przez przedsiębiorców. Aż 69,6 proc. samochodów zostało zarejestrowanych na działalność gospodarczą, a zaledwie 30,4 proc. przez osoby prywatne.

W oczekiwaniu na ustabilizowanie sytuacji gospodarczej

- Na poprawę sytuacji na rynku motoryzacyjnym ma wpływ m.in. większa płynność w realizacji wcześniejszych zamówień przez dealerów oraz większa dostępność aut. Niektóre marki ogłosiły nawet na początku roku wyprzedaż poprzedniego rocznika, lecz w większości przypadków były to pojedyncze modele lub ograniczone liczby dostępnych egzemplarzy - komentuje Przemysław Gąsiorowski, dodając, że wiele osób jest rozczarowanych brakiem dostępności nowych aut i z niecierpliwością czeka na ustabilizowanie sytuacji gospodarczej.

- Choć nie możemy liczyć na rychłe obniżki cen samochodów, jednak biorąc pod uwagę optymistyczne prognozy gospodarcze, możemy się spodziewać kolejnych wzrostów liczby sprzedanych aut w następnych miesiącach roku - podsumowuje ekspert autobaza.pl.